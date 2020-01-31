Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» стали свидетелями по делу о контрабанде российского дизеля на Украину. В этих поставках виноват украинский трейдер, утверждают в компании

Михаил Гуцериев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» (принадлежит Гуцериевым) — Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев — стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тыс. т дизеля на Украину в 2017 году с Орского НПЗ. Об этом РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера Cantarell Trading, который доставил на Украину этот дизель, купленный у «ФортеИнвеста».

В декабре 2019 года в офисах компаний Гуцериева и у него дома прошли обыски, сообщали источники РБК, наблюдавшие за обыском в офисе «ФортеИнвеста», а также «Коммерсантъ» и Telegram-канал Mash. Однако сам Гуцериев опроверг обыски, назвав информацию о них «провокацией».

В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации» (у РБК есть копия письма). Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РБК, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.

РБК направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО, которое и возбудило уголовное дело. Представитель «ФортеИнвеста» отказался от комментариев.