Telegraph рассказала о «секретном оружии» ВСУ на фоне нехватки бойцов

ВСУ использовали наземного робота DevDroid TW 12.7, оснащенного пулеметом, для обороны позиций, на защиту которых обычно требуется 3-6 бойцов. Он способен использовать автоматическую систему наведения с искусственным интеллектом

Украинская сторона активно использует в обороне беспилотники, а на одном из участков боевых действий для отражения Третий армейский корпус ВСУ применил «секретное оружие» — наземного робота размером не больше газонокосилки DevDroid TW 12.7, оснащенного пулеметом M2 Browning, сообщает The Telegraph.

Этот беспилотник управляется солдатом на дистанции в 25 км. Он может преодолевать пересеченную местность со скоростью до 7 км/ч, используя автоматическую систему наведения с искусственным интеллектом или дистанционное управление.

Николай Зинкевич, командир подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ NC-13, которое использовало DevDroid TW 12.7, заявил, что робот отражал атаки на протяжении 45 дней и ни разу не был подбит. По его словам, российская сторона не смогла определить, что на позициях находится наземный беспилотник, а не бойцы. При этом DevDroid TW 12.7 позволяет защищать позиции, для обороны которых обычно требуется от трех до шести солдат, пишет Telegraph.

«Подобные машины — это то, что изменит ход боевых операций. <...> Везде, где есть возможность заменить живого солдата на UGV (unmanned ground vehicle, беспилотное наземное транспортное средство. — РБК), это должно быть сделано», — сказал Зинкевич.

За время пребывания на неназванных позициях DevDroid TW 12.7 каждые два дня покидал пост для проведения техобслуживания и пополнения запасов экипажем, который находился примерно в 4 км от линии соприкосновения. В обслуживание входила подзарядка аккумулятора, всего каждая отлучка занимала примерно четыре часа.

Зинкевич отметил, что основанная в сентябре 2025-го NC-13 в этом году сосредоточилась на «максимальном вовлечении» и более широком развертывании беспилотников как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Недавно было одобрено использование на линии фронта других версий беспилотников, в том числе двух машин, оснащенных гранатометами, рассказал он. «Спрос на эти системы высок. <...> Роботы не истекают кровью», — подчеркнул командир NC-13.

Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что в 2025 году Украина намерена поставить в войска 15 тыс. наземных роботов различного назначения.

В украинской армии наблюдается дефицит кадров, о чем неоднократно писали западные издания. Financial Times в ноябре сообщила, что власти Украины не спешат решать эту проблему за счет призыва большего числа людей, а стремятся нарастить число добровольцев и больше полагаться на элитные подразделения беспилотников.

Российская армия также использует наземных роботов в зоне боевых действий. Так, летом 2025 года наземный беспилотник «Крот-1» применялся для уничтожения огневых точек украинских войск в районе Дылеевки в ДНР.

Также были созданы наземные дроны «Депеша» и «Багги», которые могут преодолевать оборонительные заграждения, и «Ежик» для уничтожения бронированной техники. Разработан также наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» — многоцелевая дистанционно управляемая гусеничная платформа, выполняющая транспортные, разведывательные и боевые функции.