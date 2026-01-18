 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Telegraph рассказала о «секретном оружии» ВСУ на фоне нехватки бойцов

Telegrаph: ВСУ активно используют наземных роботов на фоне нехватки бойцов
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ использовали наземного робота DevDroid TW 12.7, оснащенного пулеметом, для обороны позиций, на защиту которых обычно требуется 3-6 бойцов. Он способен использовать автоматическую систему наведения с искусственным интеллектом

Украинская сторона активно использует в обороне беспилотники, а на одном из участков боевых действий для отражения Третий армейский корпус ВСУ применил «секретное оружие» — наземного робота размером не больше газонокосилки DevDroid TW 12.7, оснащенного пулеметом M2 Browning, сообщает The Telegraph.

Этот беспилотник управляется солдатом на дистанции в 25 км. Он может преодолевать пересеченную местность со скоростью до 7 км/ч, используя автоматическую систему наведения с искусственным интеллектом или дистанционное управление.

Николай Зинкевич, командир подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ NC-13, которое использовало DevDroid TW 12.7, заявил, что робот отражал атаки на протяжении 45 дней и ни разу не был подбит. По его словам, российская сторона не смогла определить, что на позициях находится наземный беспилотник, а не бойцы. При этом DevDroid TW 12.7 позволяет защищать позиции, для обороны которых обычно требуется от трех до шести солдат, пишет Telegraph.

«Подобные машины — это то, что изменит ход боевых операций. <...> Везде, где есть возможность заменить живого солдата на UGV (unmanned ground vehicle, беспилотное наземное транспортное средство. — РБК), это должно быть сделано», — сказал Зинкевич.

За время пребывания на неназванных позициях DevDroid TW 12.7 каждые два дня покидал пост для проведения техобслуживания и пополнения запасов экипажем, который находился примерно в 4 км от линии соприкосновения. В обслуживание входила подзарядка аккумулятора, всего каждая отлучка занимала примерно четыре часа.

Сырский рассказал о планах поставить в войска 15 тыс. наземных роботов
Политика
Фото:Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Зинкевич отметил, что основанная в сентябре 2025-го NC-13 в этом году сосредоточилась на «максимальном вовлечении» и более широком развертывании беспилотников как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Недавно было одобрено использование на линии фронта других версий беспилотников, в том числе двух машин, оснащенных гранатометами, рассказал он. «Спрос на эти системы высок. <...> Роботы не истекают кровью», — подчеркнул командир NC-13.

Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что в 2025 году Украина намерена поставить в войска 15 тыс. наземных роботов различного назначения.

В украинской армии наблюдается дефицит кадров, о чем неоднократно писали западные издания. Financial Times в ноябре сообщила, что власти Украины не спешат решать эту проблему за счет призыва большего числа людей, а стремятся нарастить число добровольцев и больше полагаться на элитные подразделения беспилотников.

Российская армия также использует наземных роботов в зоне боевых действий. Так, летом 2025 года наземный беспилотник «Крот-1» применялся для уничтожения огневых точек украинских войск в районе Дылеевки в ДНР.

Также были созданы наземные дроны «Депеша» и «Багги», которые могут преодолевать оборонительные заграждения, и «Ежик» для уничтожения бронированной техники. Разработан также наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» — многоцелевая дистанционно управляемая гусеничная платформа, выполняющая транспортные, разведывательные и боевые функции.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
беспилотники оборона боевые роботы ВСУ
