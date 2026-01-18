В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку
Воздушную атаку отразили в городе Каменск-Шахтинский и Милютинском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и г. Каменск-Шахтинском», — написал Слюсарь.
По словам главы региона, информация о пострадавших и повреждениях на земле не поступала. Он предупредил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.
Днем ранее Слюсарь сообщил об отражении атаки в Шолоховском и Кашарском районах области в ночь на 17 января. По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили четыре беспилотника. Позднее Слюсарь добавил, что утром 17 января воздушную атаку также отразили в Верхнедонском и Шолоховском районах.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко