В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку

Воздушную атаку отразили в городе Каменск-Шахтинский и Милютинском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и г. Каменск-Шахтинском», — написал Слюсарь.

По словам главы региона, информация о пострадавших и повреждениях на земле не поступала. Он предупредил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Днем ранее Слюсарь сообщил об отражении атаки в Шолоховском и Кашарском районах области в ночь на 17 января. По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили четыре беспилотника. Позднее Слюсарь добавил, что утром 17 января воздушную атаку также отразили в Верхнедонском и Шолоховском районах.