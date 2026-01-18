 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку

Сюжет
Военная операция на Украине

Воздушную атаку отразили в городе Каменск-Шахтинский и Милютинском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и г. Каменск-Шахтинском», — написал Слюсарь.

По словам главы региона, информация о пострадавших и повреждениях на земле не поступала. Он предупредил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки в двух районах
Политика

Днем ранее Слюсарь сообщил об отражении атаки в Шолоховском и Кашарском районах области в ночь на 17 января. По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили четыре беспилотника. Позднее Слюсарь добавил, что утром 17 января воздушную атаку также отразили в Верхнедонском и Шолоховском районах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
БПЛА атака Ростовская область Юрий Слюсарь
Материалы по теме
Мэр Ростова-на-Дону заявил о риске обрушения подъезда поврежденного дома
Общество
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки в двух районах
Политика
В трех городах и двух районах Ростовской области отразили налет дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Москвичам пообещали пасмурный зимний день с 9-градусными морозами Общество, 07:53
Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь Политика, 07:40
Два беспилотника сбили над Орловской областью за сутки Политика, 07:30
Пять лыжников погибли при сходе лавин в центре Австрии Общество, 07:23
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Беслане обломки дрона попали в жилой дом Политика, 07:16
Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика Технологии и медиа, 07:01
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Hh.ru раскрыл, какую зарплату предлагают курьерам работодатели Финансы, 06:56
В Шри-Ланке представили крупнейший в мире сапфир весом 3,5 тыс. карат Общество, 06:42
В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:27
Пять человек погибли при пожаре в торговом центре в Пакистане Общество, 06:19
FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН Политика, 05:59
В трех аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты Политика, 05:42
Правила авиаперелетов в России изменятся с 1 марта Общество, 05:24