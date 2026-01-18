Hh.ru раскрыл, какую зарплату предлагают курьерам работодатели

Все о карьере: как найти и сохранить работу

Средняя предлагаемая зарплата курьеров в России за последний месяц составила около 170 тыс. руб. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

«За последний месяц предлагаемая в вакансиях заработная плата курьеров составила 169,6 тыс. руб.», — сообщили агентству.

По информации сервиса, самую большую зарплату курьерам предложили в Республике Северная Осетия-Алания — 190,8 тыс. руб. Затем идут Кабардино-Балкария, Подмосковье и Ямало-Ненецкий автономный округ с зарплатой в 190 тыс. руб. Наконец, в Удмуртии курьерам предложили 189,6 тыс. руб.

В пресс-службе сервиса также добавили, что за последний месяц предлагаемые зарплаты водителей в России достигли 210 тыс. руб. В Магаданской области им предложили 230 тыс. руб., а в Республике Алтай и Ненецком автономном округе — 215 тыс. руб. В Республике Ингушетия предлагаемая зарплата водителей составили 210,6 тыс. руб, чуть меньше в Краснодарском крае — 210 тыс. руб.