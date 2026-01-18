 Перейти к основному контенту
Политика
0

FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН

Совет мира по Газе, созданный президентом США Дональдом Трампом, получит мандат, который позволит ему конкурировать с ООН и выступать посредником в других глобальных конфликтах, пишет Financial Times со ссылкой на устав организации.

Глава Белого дома объявил о создании «Совета мира» 16 января. Это ключевой элемент комплексного плана Трампа по окончанию конфликта в секторе Газа. Орган должен возглавить лично американский лидер.

Однако текст устава, в котором не упоминается Газа, но подчеркивается необходимость «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира», предполагает, что его сфера деятельности будет гораздо шире, и что орган может быть «использован как соперник ООН», говорится в материале.

По словам представителя Белого дома, высший уровень совета будет состоять «исключительно» из глав государств под руководством Трампа. Ранее Bloomberg узнал, что администрация президента США просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США ООН сектор Газа
