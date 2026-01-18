Пять лыжников погибли при сходе лавин в центре Австрии

Пять лыжников погибли при сходе двух лавин в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии. Об этом сообщает австрийское агентство APA.

Первая лавина сошла в коммуне Бад-Хофгастайн на высоте 2,2 тыс. м после 12:00 в субботу, 17 января. Женщина-лыжница оказалась под снегом, спасти ее не удалось. Ее муж смог спастись.

Через полтора часа еще одна лавина сошла в долине Гроссарталь. Она унесла с собой семерых туристов, четверо из них погибли. Еще трое лыжников выжили: один получил серьезные травмы, второй — легкие, третий не пострадал.

На место происшествия отправили четыре спасательных вертолета, команды горных спасателей и кинологов Красного Креста, а также группу экстренного реагирования. Личности погибших пока не были установлены.

На прошлой неделе при сходе лавины в Альпах погиб первый швейцарский олимпийский медалист в сноуборде Уэли Кестенхольц. Спортсмен катался на сноуборде на высоте около 2400 метров в компании друга-лыжника, когда на них сошла лавина. Спутник Кестенхольца сумел самостоятельно выбраться, сноубордист позднее скончался от полученных травм в больнице.