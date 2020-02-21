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Бизнес ,  
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«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»

Одновременно сократилась доля «Траста», который в 2019 году заявлял о планах избавиться от принадлежащего ему пакета компании
Русснефть RNFT ₽539,8 0% Купить
ВТБ VTBR ₽0,04796 +0,95% Купить
Фото: russneft.ru

Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года. Одновременно с этим доля принадлежащих банку «Траст» неголосующих привилегированных акций «РуссНефти» сократилась с 24,99 (в третьем квартале) до 16,52%. При этом доля принадлежащих «Трасту» обыкновенных акций «РуссНефти» в отчете за четвертый квартал осталась прежней — 3,61%.

На сайте «РуссНефти» указано, что 98,03 млн выпущенных ею привилегированных акций составляют 25% ее капитала. При этом доля ООО «Бизнес-Финанс» в капитале оценивается в 8,48%, а доля «Траста» — в 19,23% (в том числе доля в обыкновенных акциях — 3,61%).

ВТБ — крупнейший кредитор «РуссНефти».

В середине октября 2019 года сообщалось, что «Траст» планирует продать весь принадлежащий ему пакет в 98,03 млн привилегированных акций «РуссНефти» тремя лотами общей стоимостью более 62 млрд руб. Судя по размеру пакета «Бизнес-Финанса», компания приобрела один из выставленных на продажу лотов размером 33,24 млн акций.

«Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб.
Бизнес

РБК направил запрос в ВТБ.

21 февраля «РуссНефть» также опубликовала на портале раскрытия корпоративной информации сообщение о сокращении доли в капитале компании, принадлежащей АО «Ай Кью Джи Управление Активами» с 6,22 до 4,11%.

«Траст» получил 25% «РуссНефти» после санации Бинбанка племянника Михаила Гуцериева Микаила Шишханова. В рамках соглашения с ЦБ собственники обязались перевести в «Траст» активы на более чем 300 млрд руб. — помимо доли в «РуссНефти», банк непрофильных активов получил доли в девелоперах «Интеко» и «А101 Девелопмент» и агрохолдинги, включая 69% «Русгэйн Холдинга».

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВТБ, «РуссНефть»
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