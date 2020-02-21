«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»

Одновременно сократилась доля «Траста», который в 2019 году заявлял о планах избавиться от принадлежащего ему пакета компании

Фото: russneft.ru

Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года. Одновременно с этим доля принадлежащих банку «Траст» неголосующих привилегированных акций «РуссНефти» сократилась с 24,99 (в третьем квартале) до 16,52%. При этом доля принадлежащих «Трасту» обыкновенных акций «РуссНефти» в отчете за четвертый квартал осталась прежней — 3,61%.

На сайте «РуссНефти» указано, что 98,03 млн выпущенных ею привилегированных акций составляют 25% ее капитала. При этом доля ООО «Бизнес-Финанс» в капитале оценивается в 8,48%, а доля «Траста» — в 19,23% (в том числе доля в обыкновенных акциях — 3,61%).

ВТБ — крупнейший кредитор «РуссНефти».

В середине октября 2019 года сообщалось, что «Траст» планирует продать весь принадлежащий ему пакет в 98,03 млн привилегированных акций «РуссНефти» тремя лотами общей стоимостью более 62 млрд руб. Судя по размеру пакета «Бизнес-Финанса», компания приобрела один из выставленных на продажу лотов размером 33,24 млн акций.