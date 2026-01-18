Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь

Средства противовоздушной обороны в ночь на 18 января сбили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были уничтожены в период с 23:00 мск 17 января до 7:00 мск 18 января. Больше всего беспилотников — 23 — перехватили над Белгородской областью. Еще 13 беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия-Алания. По четыре дрона сбили над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.

В аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на полеты, а в Пензенской области объявили план «Ковер». Спустя 3,5 часа в авиагавани Тамбова полеты разрешили. На момент публикации ограничения продолжают действовать в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Волгограда и Краснодара.

Материал дополняется