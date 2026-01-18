 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны в ночь на 18 января сбили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были уничтожены в период с 23:00 мск 17 января до 7:00 мск 18 января. Больше всего беспилотников — 23 — перехватили над Белгородской областью. Еще 13 беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия-Алания. По четыре дрона сбили над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.

В аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на полеты, а в Пензенской области объявили план «Ковер». Спустя 3,5 часа в авиагавани Тамбова полеты разрешили. На момент публикации ограничения продолжают действовать в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Волгограда и Краснодара.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Карева
БПЛА ПВО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Москвичам пообещали пасмурный зимний день с 9-градусными морозами Общество, 07:53
Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь Политика, 07:40
Два беспилотника сбили над Орловской областью за сутки Политика, 07:30
Пять лыжников погибли при сходе лавин в центре Австрии Общество, 07:23
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Беслане обломки дрона попали в жилой дом Политика, 07:16
Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика Технологии и медиа, 07:01
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Hh.ru раскрыл, какую зарплату предлагают курьерам работодатели Финансы, 06:56
В Шри-Ланке представили крупнейший в мире сапфир весом 3,5 тыс. карат Общество, 06:42
В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:27
Пять человек погибли при пожаре в торговом центре в Пакистане Общество, 06:19
FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН Политика, 05:59
В трех аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты Политика, 05:42
Правила авиаперелетов в России изменятся с 1 марта Общество, 05:24