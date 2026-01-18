 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали пасмурный зимний день с 9-градусными морозами

В Москве 18 января ожидается пасмурный зимний день, следует из данных сервиса «Яндекс. Погода». Температура днем будет около минус 9 градусов, при этом влажность воздуха сохраняется на уровне 77%, что усилит ощущение морозного дня.

Ветер будет преимущественно западным со скоростью 2,4 м/с, временами порывы могут достигать 7,5 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 768 мм рт. ст, что считается климатической нормой.

Ночью температура может опуститься до минус 15 градусов. В ближайшие дни вероятность осадков невелика, несмотря на пасмурную погоду. Атмосферное давление ожидается в диапазоне от 766 до 770 мм рт. ст.

Полина Мартынова
Москва погода в Москве
