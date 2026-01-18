Два беспилотника сбили над Орловской областью за сутки
За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожили два беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», — написал он.
Ранним утром, в 5:51 мск, губернатор сообщил о ракетной опасности в регионе. Ее отменили спустя полчаса.
По данным Минобороны, всего за ночь над регионами России сбили 63 беспилотника, больше всего над Белгородской областью — 23.
Ранее об отражении воздушной атаки рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Как сообщает Минобороны, над регионом сбили шесть дронов.
