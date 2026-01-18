Клычков: за сутки над Орловской областью уничтожили два дрона

Два беспилотника сбили над Орловской областью за сутки

За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожили два беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», — написал он.

Ранним утром, в 5:51 мск, губернатор сообщил о ракетной опасности в регионе. Ее отменили спустя полчаса.

По данным Минобороны, всего за ночь над регионами России сбили 63 беспилотника, больше всего над Белгородской областью — 23.

Ранее об отражении воздушной атаки рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Как сообщает Минобороны, над регионом сбили шесть дронов.