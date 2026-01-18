В Шри-Ланке представили крупнейший в мире сапфир весом 3,5 тыс. карат

Крупнейший в мире фиолетовый звездчатый сапфир весом 3563 карата представили в Шри-Ланке, его стоимость оценивают в как минимум $300 млн. Об этом сообщает Associated Press.

Драгоценный камень получил название «Звезда чистой земли», он является самым крупным зарегистрированным натуральным фиолетовым звездчатым сапфиром в мире. По оценкам специалистов, стоимость камня составляет около $300-400 млн.

«[Сапфир] демонстрирует четко выраженный астеризм. У него шестилучевой астеризм. Это что-то особенное, не похожее на все остальные камни», — отметил консультант-геммолог Ашана Амарасингхе.

Астеризм — оптический эффект в кристаллах некоторых минералов, который проявляется в виде проявления звездообразной фигуры при их освещении. Наиболее хорошо виден в камнях, обработанных с образованием сферической или другой выпуклой поверхности

Отполированный драгоценный камень принадлежит Star of Pure Land Team, участники которой предпочли остаться анонимными из соображений безопасности. По словам одного из владельцев, сапфир нашли в 2023 году недалеко от города Ратнапура на юго-западе Шри-Ланки.