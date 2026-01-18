Меняйло: в Беслане обломки дрона попали в жилой дом, один человек пострадал

Обломки дронов упали на крышу жилой пятиэтажки в Беслане, повредив ее. Пожара не произошло. 70 человек эвакуировали, один из них обратился за помощью к медикам, сообщил Меняйло

В Беслане обломки беспилотников упали на крышу пятиэтажного дома, повредив ее и окна здания, пожара не произошло, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. <...> На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

В 4:07 мск Меняйло предупредил, что на территории республики действует режим беспилотной опасности, из-за чего возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета. В 5:17 мск он заявил, что в аэропортах Владикавказа и Моздока вводится план «Ковер».

На момент публикации ограничения продолжают там действовать, следует из сообщений Росавиации. Также полеты приостановлены в аэропорту Магаса в соседней с Северной Осетией Ингушетии.

Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь над Северной Осетией сбили шесть беспилотников. Всего над Россией за ночь уничтожили 63 дрона, отчиталось ведомство.