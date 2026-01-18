 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Беслане обломки дрона попали в жилой дом

Меняйло: в Беслане обломки дрона попали в жилой дом, один человек пострадал
Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки дронов упали на крышу жилой пятиэтажки в Беслане, повредив ее. Пожара не произошло. 70 человек эвакуировали, один из них обратился за помощью к медикам, сообщил Меняйло

В Беслане обломки беспилотников упали на крышу пятиэтажного дома, повредив ее и окна здания, пожара не произошло, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. <...> На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

В 4:07 мск Меняйло предупредил, что на территории республики действует режим беспилотной опасности, из-за чего возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета. В 5:17 мск он заявил, что в аэропортах Владикавказа и Моздока вводится план «Ковер».

На момент публикации ограничения продолжают там действовать, следует из сообщений Росавиации. Также полеты приостановлены в аэропорту Магаса в соседней с Северной Осетией Ингушетии.

В одном из сел Северной Осетии силы ПВО сбили беспилотник
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь над Северной Осетией сбили шесть беспилотников. Всего над Россией за ночь уничтожили 63 дрона, отчиталось ведомство. 

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Северная Осетия Беслан атака дронов Сергей Меняйло
