В Беслане обломки дрона попали в жилой дом
В Беслане обломки беспилотников упали на крышу пятиэтажного дома, повредив ее и окна здания, пожара не произошло, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. <...> На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.
В 4:07 мск Меняйло предупредил, что на территории республики действует режим беспилотной опасности, из-за чего возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета. В 5:17 мск он заявил, что в аэропортах Владикавказа и Моздока вводится план «Ковер».
На момент публикации ограничения продолжают там действовать, следует из сообщений Росавиации. Также полеты приостановлены в аэропорту Магаса в соседней с Северной Осетией Ингушетии.
Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь над Северной Осетией сбили шесть беспилотников. Всего над Россией за ночь уничтожили 63 дрона, отчиталось ведомство.
