Агентство Fitch снизило рейтинг «РуссНефти» до преддефолтного

Fitch снизило рейтинг «РуссНефти» сразу на две ступени с B до ССС+ из-за ухудшения ликвидности и слабого корпоративного управления. Аналитиков беспокоят низкие цены на нефть и поручительства компании по кредитам

Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Агентство Fitch Ratings понизило рейтинг «РуссНефти», крупнейшим акционером которой является Михаил Гуцериев, с уровня B до ССС+ (преддефолтный), говорится в сообщении агентства, поступившем в РБК.

Понижение рейтинга отражает ухудшение позиции ликвидности у «РуссНефти» и недавние сделки с компаниями, аффилированными с Гуцериевым, что привело к увеличению показателя долговой нагрузки компании с корректировками Fitch, указано в сообщении. «Последнее обстоятельство поставило под сомнение практику корпоративного управления у «РуссНефти», — отмечают аналитики агентства.

Представитель «РуссНефти» отказался комментировать понижение рейтинга и отчет Fitch.

Ликвидность нефтяной компании ухудшилась из-за более низких цен на нефть и более высоких прогнозируемых дивидендов по привилегированным акциям, объясняет рейтинговое агентство. «Хотя мы ожидаем, что «РуссНефть» будет генерировать положительный свободный денежный поток в 2020–2022 годах, его, вероятно, будет недостаточно для выполнения обязательств по погашениям кредита компании от ВТБ (около $90 млн в год) и в рамках сделки с Glencore в отношении долгосрочных авансовых платежей (около $50 млн в год)», — говорится в пояснении Fitch. Отчет был подготовлен 6 марта, еще до резкого обвала нефтяных котировок, который был лишь частично отыгран во вторник, 10 марта.

К тому же в 2019 году «РуссНефть» заключила несколько сделок с аффилированными компаниями, включая гарантию по кредиту на сумму €267 млн, чтобы Гуцериев мог профинансировать покупки доли в Кузбасской топливной компании (еще в ноябре 2019 года стало известно о планах Гуцериева консолидировать КТК, в конце февраля он получил 51,7% компании), и краткосрочный кредит, предоставленный аффилированной компании, на сумму около €200 млн. «РуссНефть» ожидает, что этот краткосрочный кредит будет погашен в 2020 году, но это «не принимается во внимание в нашем рейтинговом сценарии», указывают аналитики Fitch. «Эти недавние сделки указывают на слабую практику корпоративного управления и высокую подверженность риску влияния ключевого лица, что отражено в рейтинге «CCC+», — поясняют они.