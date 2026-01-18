 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Финские депутаты призвали Европу избавиться от влияния США

Iltalehti: депутаты Финляндии призвали Европу избавиться от зависимости от США
Сюжет
Торговая война США

Финские депутаты предложили Европе избавиться от зависимости от США. сообщает газета Iltalehti. Поводом стало введения американским президентом Дональдом Трампом 10% таможенных пошлин на импортные товары из европейских стран, которые выступают против покупки Гренландии.

«Давно стало ясно, что Европе необходимо освободиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но и, к сожалению, наших традиционных друзей», — заявил депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева в X.

Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми стран из-за Гренландии
Политика
Фото:Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

Депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел отметил, что введение пошлин свидетельствует об изменении внешней политики США. По его словам, таким образом Трамп пытается оказать давление на страны-союзников. «Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — сказал он.

По мнению бывшего сотрудника МИДа Финдляндии Анри Ванханен, республиканец ввел пошлины против стран, которые решили отправить своих военных в Гренландию.

Ранее, 17 января, Трамп объявил, что с февраля с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься таможенная пошлина в 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. С 1 июня тариф возрастет до 25%. По его словам, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.

На фоне угроз Трампа Германия, Швеция, Франция и Норвегия, отправили своих военных в Гренландию для усиления обороны острова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Финляндия таможенные пошлины Гренландия Дональд Трамп Европа
Материалы по теме
Макрон назвал недопустимой угрозу Трампа о пошлинах из-за Гренландии
Политика
Словения решила отправить в Гренландию двух офицеров на фоне угроз Трампа
Политика
Economist указал слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Финские депутаты призвали Европу избавиться от влияния США Политика, 09:21
Telegraph рассказала о «секретном оружии» ВСУ на фоне нехватки бойцов Политика, 09:17
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Какие акции принесли убыток более 60%. Топ-10 аутсайдеров 2025 года Инвестиции, 09:00
24 года Гуантанамо. Как устроена тюрьма США для террористов Общество, 09:00 
Bloomberg узнал о сборе ФБР добровольцев для отправки в Миннеаполис Политика, 08:47
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Москвичам пообещали пасмурный зимний день с 9-градусными морозами Общество, 07:53
Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь Политика, 07:40
Два беспилотника сбили над Орловской областью за сутки Политика, 07:30
Пять лыжников погибли при сходе лавин в центре Австрии Общество, 07:23
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Беслане обломки дрона попали в жилой дом Политика, 07:16
Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика Технологии и медиа, 07:01