Финские депутаты призвали Европу избавиться от влияния США

Финские депутаты предложили Европе избавиться от зависимости от США. сообщает газета Iltalehti. Поводом стало введения американским президентом Дональдом Трампом 10% таможенных пошлин на импортные товары из европейских стран, которые выступают против покупки Гренландии.

«Давно стало ясно, что Европе необходимо освободиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но и, к сожалению, наших традиционных друзей», — заявил депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева в X.

Депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел отметил, что введение пошлин свидетельствует об изменении внешней политики США. По его словам, таким образом Трамп пытается оказать давление на страны-союзников. «Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — сказал он.

По мнению бывшего сотрудника МИДа Финдляндии Анри Ванханен, республиканец ввел пошлины против стран, которые решили отправить своих военных в Гренландию.

Ранее, 17 января, Трамп объявил, что с февраля с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься таможенная пошлина в 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. С 1 июня тариф возрастет до 25%. По его словам, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.

На фоне угроз Трампа Германия, Швеция, Франция и Норвегия, отправили своих военных в Гренландию для усиления обороны острова.