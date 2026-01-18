Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика

Успешными в прокате в 2025 году стали четыре поддержанных Фондом кино фильма

В прокате в 2025 году окупилось четыре фильма, получивших безвозвратную субсидию Фонда кино. Это следует из подсчетов РБК на основе сведений Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Самым кассовым стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». В прокате фильм собрал 3,35 млрд руб., при этом бюджет фильма составил 978 млн руб., из которых 630 млн руб. — субсидия Фонда кино. Вторым стал «Финист. Первый богатырь», собравший в прокате 2,7 млрд руб. Его бюджет — 1,2 млрд руб., из которых безвозвратная субсидия составила 500 млн руб. На третьем месте — «Пророк. История Александра Пушкина», заработавший 1,6 млрд руб. при бюджете 800 млн руб., из которых 500 млн — субсидия.