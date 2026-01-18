 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика

Успешными в прокате в 2025 году стали четыре поддержанных Фондом кино фильма
Сюжет
Инфографика РБК

В прокате в 2025 году окупилось четыре фильма, получивших безвозвратную субсидию Фонда кино. Это следует из подсчетов РБК на основе сведений Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Самым кассовым стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». В прокате фильм собрал 3,35 млрд руб., при этом бюджет фильма составил 978 млн руб., из которых 630 млн руб. — субсидия Фонда кино. Вторым стал «Финист. Первый богатырь», собравший в прокате 2,7 млрд руб. Его бюджет — 1,2 млрд руб., из которых безвозвратная субсидия составила 500 млн руб. На третьем месте — «Пророк. История Александра Пушкина», заработавший 1,6 млрд руб. при бюджете 800 млн руб., из которых 500 млн — субсидия.

Сколько российских фильмов с поддержкой Фонда кино окупается в прокате
Подписка на РБК
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая Мария Лозовая, Евгения Стогова Евгения Стогова
Кино Фонд кино фильмы сборы инфографика
Материалы по теме
Кино после праздников: «Чебурашка-2», пинг-понг с Шаламе и итоги глобуса
Радио
«Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино»: итоги новогодней битвы кино
Радио
Кинотеатры установили исторический рекорд «новогодней битвы»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Москвичам пообещали пасмурный зимний день с 9-градусными морозами Общество, 07:53
Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь Политика, 07:40
Два беспилотника сбили над Орловской областью за сутки Политика, 07:30
Пять лыжников погибли при сходе лавин в центре Австрии Общество, 07:23
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Беслане обломки дрона попали в жилой дом Политика, 07:16
Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика Технологии и медиа, 07:01
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Hh.ru раскрыл, какую зарплату предлагают курьерам работодатели Финансы, 06:56
В Шри-Ланке представили крупнейший в мире сапфир весом 3,5 тыс. карат Общество, 06:42
В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:27
Пять человек погибли при пожаре в торговом центре в Пакистане Общество, 06:19
FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН Политика, 05:59
В трех аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты Политика, 05:42
Правила авиаперелетов в России изменятся с 1 марта Общество, 05:24