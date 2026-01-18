 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
24 года Гуантанамо. Как устроена тюрьма США для террористов

24 года назад в Гуантанамо привезли первых заключенных. Как изменилась тюрьма

11 января 2002 года первые заключенные прибыли на территорию военной базы США близ залива Гуантанамо на Кубе. С тех пор через тюрьму прошло почти 800 человек, которых власти США считают международными террористами, хотя вина большинства из них так и не была доказана в суде. Устройство и история тюрьмы — в фотогалерее РБК
Как устроена тюрьма Гуантанамо
Американская военная тюрьма Гуантанамо&nbsp;&mdash; часть военно-морской базы США, которая расположена в 15&nbsp;км от одноименного города в одноименной бухте на юго-востоке Кубы. Территория военной базы находится у Штатов в вечной аренде с 1903 года. Гуантанамо&nbsp;&mdash; старейшая американская база за пределами страны и единственная, которая расположена на территории социалистического государства.
Площадь военно-морской базы&nbsp;&mdash; около 117 кв. км. Здесь живут 4,5 тыс. человек, 800 из которых обслуживают комплекс, состоящий из нескольких лагерей. Персонал тюрьмы&nbsp;&mdash; преимущественно военные Национальной гвардии США и резервисты. База существует независимо от кубинской инфраструктуры, лекарства и даже фрукты и замороженные пиццы привозят по морю из Флориды. Со стороны Кубы базу окружает минное поле. Согласно подсчетам NYT за 2018 год, ежегодные расходы на содержание Гуантанамо составляют более $540 млн (по курсу 2019 года&nbsp;&mdash; около 34,5 млрд руб.).
Строительство тюремного комплекса началось в 2002 году после теракта, совершенного 11 сентября в Нью-Йорке боевиками группировки &laquo;Аль-Каида&raquo; (запрещенная в России террористическая организация). После трагедии тогдашний президент Джордж Буш-младший провозгласил &laquo;войну против террора&raquo;. Первыми заключенными &laquo;Гитмо&raquo;, как сокращенно называли тюрьму, стали боевики, причастные к теракту&nbsp;&mdash; члены &laquo;Аль-Каиды&raquo;, а также сотрудничавшего с ней движения &laquo;Талибан&raquo;. Впервые 20 заключенных прибыли на базу 11 января 2002 года, их разместили во временном лагере X-Ray (&laquo;Рентген&raquo;). Он просуществовал лишь несколько месяцев, пока строились постоянные здания, однако это место прочно закрепилось в общественном сознании как символ жестокого отношения к заключенным.
В военной тюрьме содержались члены и других террористических группировок, захваченные США во время военных действий в Ираке и других странах. Последний заключенный прибыл в тюрьму в 2008 году.
Сколько в Гуантанамо содержится заключенных
Всего через тюрьму прошли 779 мужчин, в том числе несовершеннолетние. Все заключенные тюрьмы&nbsp;&mdash; мусульмане. На пике в 2003 году на территории &laquo;Гитмо&raquo; одновременно содержались 677 человек. Впоследствии количество заключенных снижалось. При президенте Буше-младшем тюрьму покинули 532 человека, при Обаме&nbsp;&mdash; 196, при Байдене&nbsp;&mdash; 25. Еще один&nbsp;&mdash; во время первого срока Трампа. Девять умерли во время нахождения за решеткой.
По мере сокращения количества заключенных освобождались и здания тюрьмы. В 2021 году военные закрыли наиболее засекреченный объект, где находились самые опасные преступники,&nbsp;&mdash; лагерь №&nbsp;7. По данным на 6 января 2025 года, на территории тюрьмы оставались 15 заключенных, все они содержатся в одном здании&nbsp;&mdash; лагере №&nbsp;5.
Снижение количества заключенных и отсутствие новых связано со сменой тактики в войне с терроризмом, отмечает профессор социологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и автор нескольких книг о пытках и правах человека Лиза Хаджар. С 2001 по 2006 год стратегическим приоритетом США было поймать людей, жестко допросить их и получить информацию о готовящихся терактах. Однако в последующие годы благодаря масштабной кампании адвокатов, выступающих против пыток, произошел сдвиг. Хотя такой подход нельзя назвать более человечным, к 2008 году приоритетом стали целенаправленные убийства, пишет Хаджар в книге The War in Court.
&laquo;Если у вас нет места, где можно содержать этих людей, единственная альтернатива&nbsp;&mdash; убить их&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил в 2009 году вице-президент при Буше-младшем и сторонник функционирования тюрьмы Дик Чейни.
Граждане каких стран находятся в тюрьме
Среди заключенных за все годы больше всего граждан Афганистана&nbsp;&mdash; 219 человек. Еще 134&nbsp;&mdash; из Саудовской Аравии, 115&nbsp;&mdash; из Йемена и 72&nbsp;&mdash; из Пакистана. Всего через тюрьму прошли граждане 48 стран.
Среди задержанных в 2001 году талибов оказались и восемь россиян. Семеро из них в 2004 году были депортированы в Россию, где им предъявили обвинения, но дела были закрыты из-за отсутствия доказательств. Впоследствии шестеро из них попали за решетку по обвинениям в различных преступлениях, седьмой был убит в 2007 году. Восьмой, Равиль Мингазов, просил не отправлять его в Россию. Он провел в Гу&shy;ан&shy;та&shy;на&shy;мо 14 лет, в 2017 году его передали Объединенным Арабским Эмиратам.
Какие этические вопросы ставит существование тюрьмы
Тюрьму неоднократно критиковали за нарушение прав заключенных и пытки. К заключенным применялись секретные &laquo;техники допроса&raquo;, разработанные ЦРУ. Согласно заявлениям заключенных, они включают жестокие акты насилия, сексуальные и религиозные унижения и длительный психологический террор, в том числе имитацию утопления и лишение сна. Американское руководство настаивало, что оно не обязано соблюдать в отношении узников Женевскую конвенцию и другие нормы международного права, поскольку, во-первых, тюрьма Гуантанамо находится за пределами США, а во-вторых, заключенным не предъявляются официальные обвинения, что делает их не &laquo;заключенными&raquo;, а &laquo;задержанными&raquo;.
Еще один этический вопрос&nbsp;&mdash; то, что большинство заключенных так и не предстали перед судом из-за отсутствия доказательств (по данным за 2024 год, обвинения были предъявлены только 18 из 779, осуждены двое). Задержанные и доставленные на Гуантанамо лица подлежат суду специальной военной комиссии, и их статус боевика&nbsp;определяет особый трибунал. Оба органа сформированы Министерством обороны США. Лицо, признанное боевиком, может находиться в заключении бессрочно без предъявления обвинений.
Четверо из находящихся под стражей до сих пор&nbsp;&mdash; это так называемые вечные заключенные, которых США не могут ни освободить, ни передать суду. Практически единственный способ для остающихся в тюрьме решить свою судьбу&nbsp;&mdash; это подписать сделку о признании вины, указывает The Conversation со ссылкой на слова генерала Джона Бейкера.
&laquo;Их [заключенных] продолжающееся содержание под стражей без предъявления обвинений подчеркивает ключевой элемент проблемы Гуантанамо: никто не может быть освобожден, пока правительство США не найдет другую страну, готовую принять этих людей&raquo;,&nbsp;&mdash; пишет Хаджар.
В каких условиях сейчас содержатся заключенные
В последние годы отношение к заключенным достаточно гуманное. По данным NYT за 2019 год, они получают халяльную еду, у них есть доступ к спутниковым новостным и спортивным каналам, а также тренажеры и игровые приставки PlayStation.
Те, кто ведет себя хорошо&nbsp;&mdash; а это большинство на протяжении многих лет,&nbsp;&mdash; могут обедать и молиться группами, а некоторые посещают занятия по искусству и садоводству. В тюрьме установлен свой дресс-код: те, кто сотрудничает с администрацией и следствием, одеты в белое, а бунтари&nbsp;&mdash; в оранжевое.
Как пытались закрыть тюрьму Гуантанамо
Уже к концу своего срока президент Буш-младший заявил о желании закрыть тюрьму. 22 января 2009 года, на третий день своего президентства, Барак Обама подписал распоряжение о закрытии комплекса в течение года и переводе всех заключенных на территорию США для проведения судов. Однако в декабре 2010 года члены палаты представителей конгресса США проголосовали против закрытия тюрьмы, потому что перевод заключенных террористов в Америку будет угрожать национальной безопасности.
В 2011 году Обама был вынужден подписать федеральный закон о бюджете, который&nbsp;в числе прочего&nbsp;сокращал возможности для перемещения заключенных Гу&shy;ан&shy;та&shy;на&shy;мо в пенитенциарные учреждения других стран и запрещал перевозить их за счет средств Минобороны Америки. Это существенно замедлило процесс принятия решения о закрытии тюрьмы. Следующий демократ на посту президента США Джо Байден тоже выступал за закрытие, однако не смог добиться этого до завершения своих полномочий.
В 2013 году заключенные Гу&shy;ан&shy;та&shy;на&shy;мо, чтобы привлечь внимание общественности к их бессрочному заточению, устроили голодовку. Среди причин протеста назывались возобновившиеся обыски для изъятия экземпляров Корана (хотя этого не делали с 2006 года) и общее ухудшение отношения к заключенным, а также неудача Обамы, пытавшегося закрыть тюрьму. В голодовке участвовали по крайней мере 25 человек из 166 находившихся в лагерях.
Дональд Трамп является сторонником работы Гуантанамо. Во время второго срока Трампа на посту президента тюрьма получила вторую жизнь. В январе 2025 года Белый дом принял решение об использовании тюрьмы для временного содержания особо опасных нелегалов перед их депортацией на родину. В феврале на территорию прибыли первые задержанные&nbsp;&mdash; члены венесуэльской преступной группировки &laquo;Трен-де-Арагуа&raquo;. Также известно, что на военной базе в Гуантанамо содержался лидер Венесуэлы Николас Мадуро.
Что происходит с заключенными после Гитмо
После Гуантанамо заключенных пересылают в другие страны, причем часто не на родину. Там их либо отправляют в местные тюрьмы, где они продолжают отбывать свои сроки, либо отпускают. На свободе они остаются под наблюдением полиции и вынуждены жить без документов и с ограничениями на перемещение и общение. Больше всего заключенных было передано в Афганистан&nbsp;&mdash; 204. На втором месте&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия (142), на третьем&nbsp;&mdash; Пакистан (66).
Вопрос о том, сколько среди заключенных Гуантанамо невиновных, дискуссионный. В 2007 году Брукингский институт писал со ссылкой на записи заседаний трибунала и комиссии, что, хотя среди заключенных наверняка есть доля невиновных, &laquo;в убеждении, что большое количество заключенных Гуантанамо оказались там по ошибке, есть и элемент романтической фантазии&raquo;. По данным Национальной разведки США, опубликованным в сентябре 2016 года, 122 бывших заключенных &laquo;Гитмо&raquo; вернулись к террористической деятельности. Из них 113 были отпущены при президенте Буше, что составило 21% от всех освобожденных в его срок. Оставшиеся девять&nbsp;были отпущены при Обаме, что составило 6% от освобожденных.
