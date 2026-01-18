24 года Гуантанамо. Как устроена тюрьма США для террористов

Как устроена тюрьма Гуантанамо

Американская военная тюрьма Гуантанамо — часть военно-морской базы США, которая расположена в 15 км от одноименного города в одноименной бухте на юго-востоке Кубы. Территория военной базы находится у Штатов в вечной аренде с 1903 года.

Гуантанамо — старейшая американская база за пределами страны и единственная, которая расположена на территории социалистического государства.