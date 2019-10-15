Три претензии к трехлетнему бюджету

Счетная палата критически оценила потенциал российской экономики в 2020–2022 годах

Счетная палата представила заключение на проект бюджета 2020–2022 годов. Аудиторы не верят в прогноз по росту экономики, недовольны низким финансированием образования и медицины, а также сомневаются в объеме дивидендов госкомпаний

Фото: Дмитрий Лебедев / «‎Коммерсантъ»

Проект федерального бюджета России на трехлетнюю перспективу предполагает бурный рост российской экономики, который пока ничем не обоснован, предупредила Счетная палата в своем 1000-страничном заключении (.pdf) на бюджет. Государственные аудиторы во главе с Алексеем Кудриным не верят в резкое ускорение инвестиций, переход к устойчивому повышению реальных доходов населения и в прогнозируемые правительством темпы сокращения бедности. Структура бюджета остается неизменной — маневра в пользу роста расходов на образование и здравоохранение вновь не произошло, констатировала Счетная палата.

Прогноз не обоснован

Базовый вариант прогноза развития экономики России на 2020 год, разработанный Минэкономразвития и одобренный правительством, на самом деле носит целевой характер, отмечает Счетная палата. А значит, прогноз не отражает основные тенденции экономики России — динамика его показателей направлена на достижение задач стратегического планирования.

Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября. «Мы пока сомневаемся в таком бурном росте», — отметил он. Всемирный банк ожидает, что в 2021 году российская экономика увеличится только на 1,8%. Потолок роста российского ВВП в 2021–2022 годах составляет 1,5–2% и он скорее всего не будет превышен, добавил Кудрин.

В базовый сценарий прогноза уже заложена реализация большого количества мер, предполагающих активную работу правительства и органов власти, признал ранее в интервью РБК глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В сентябре 2018 года, говоря о более долгосрочном прогнозе Минэка (до 2024 года), Орешкин отмечал, что его отличительной особенностью является то, что он «основан на предпосылке достижения национальных целей развития, заложенных в майском указе президента» (рост российской экономики должен превышать среднемировой рост). «Каждая из целей оказывает влияние на показатели прогноза», — указывал министр.

В прогнозе Минэкономразвития ускорение экономики объясняется приростом инвестиций в основной капитал с 2% в 2019 году до 5% в 2020-м и достижением пиковых 6,5% в 2021 году. Но за первое полугодие текущего года, согласно данным госстатистики, рост инвестиций составил всего 0,6%. Прогноз по росту инвестиций не соответствует темпам роста производства машин и оборудования, строительства, а также импорта инвестиционных товаров, говорится в заключении. «Те меры, которые должны улучшить инвестиционный климат, простимулировать частные инвестиции, на наш взгляд, пока недостаточны, чтобы вот этот рывок роста инвестиций совершить», — сказал Кудрин.

Действий правительства не хватит и для выхода на устойчивый рост реальных располагаемых денежных доходов граждан: ожидания ускорения показателя с околонулевого роста в 2019 году до 2,3% в 2022 году завышены, полагают аудиторы. Из-за более медленных темпов роста реальных доходов скорость снижения бедности будет ниже. Сейчас в прогнозе заложено сокращение уровня бедности с 12,5% в 2019 году до 11,7% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах ожидается снижение до 10,8 и 9,4% соответственно. Пока уровень бедность в России растет: по итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности оказалось 13,5% населения (19,8 млн россиян), что на 0,2 п.п. выше показателя годовой давности.

Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития показатель «среднегодовой размер пенсии», обратили внимание аудиторы. Учитывая, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение национальной цели по росту пенсий выше уровня инфляции, поставленной президентом Владимиром Путиным в майском указе, предупредили аудиторы.

Низкие расходы на образование и медицину

Расходы федерального бюджета увеличатся в 2020 году на 1,1 п.п., до 17,3% ВВП, то есть более чем на 1 трлн руб., по сравнению с расходами, предусмотренными законом о бюджете на 2019 год. Однако принципиального изменения структуры бюджета не происходит, отметил Кудрин, выступая в Госдуме. Бюджетного маневра в пользу образования, здравоохранения и инфраструктуры, который Кудрин предлагал на посту руководителя Центра стратегических разработок совершить президенту, вновь не произошло. Более того, в 2022 году расходы бюджета вернутся к величине 2019 года и сократятся до 16,9% ВВП, то есть в трехлетней перспективе расходы остаются на том же уровне в процентах к ВВП, заметил Кудрин.

Расходы на развитие образования планируются в среднем за 2020–2022 годы на уровне 3,7% ВВП, расходы на здравоохранение — 2,9% ВВП, что значительно ниже, чем в странах «большой семерки», отмечают аудиторы. К примеру, в Великобритании в 2018–2019 финансовом году фактические расходы на здравоохранение составили 7,2% ВВП, на образование — 4,2% ВВП; в США на 2020–2022 годы на обязательные расходы на здравоохранение предусмотрено 10,1% ВВП ежегодно; во Франции в 2020 году на здравоохранение — 8% ВВП, на образование — 4,7% ВВП.

Ненаблюдаемые нацпроекты Счетная палата указывает на недостатки в системе управления национальными проектами, сформированными правительством для выполнения майского указа Путина. Аудиторы обращают внимание на дублирование управленческих функций, «размывание» ответственности и полномочий, слабое взаимодействие между федеральными министерствами и регионами. При этом на нацпроекты в 2020 году планируется потратить почти 2 трлн руб., в 2021 году — уже 2,2 трлн руб., в 2022-м сумма расходов федерального бюджета возрастает до 2,7 трлн руб. Однако комплексной системы мониторинга и контроля за реализацией нацпроектов в оперативном режиме до сих пор не существует, подчеркивают аудиторы. На эту проблему уже обращал внимание РБК. В июле Минфин сообщил, что осенью в системе «Электронный бюджет» появится информация о расходовании средств федерального бюджета на нацпроекты. Пока же, как замечает Счетная палата, полная информация о текущем состоянии реализации нацпроектов в системе «Электронный бюджет» отсутствует.

Бюджет недосчитается дивидендов

Счетная палата указала и на завышенный прогноз Минфина по поступлениям в бюджет дивидендов госкомпаний. Оценки Минфина на 13–25% выше прогнозов Росимущества. Минфин учел перечисление в федеральный бюджет 50% чистой прибыли большинством компаний, без учета особенностей их уплаты по отдельным акционерным обществам. Но ряд крупных госкомпаний с разрешения правительства ранее уже перечисляли в качестве дивидендов менее половины чистой прибыли.

В итоге, по оценке Счетной палаты, бюджет может недополучить около 301 млрд руб. за счет меньшего поступления дивидендов госкомпаний за три года. Наиболее существенны расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества по «Транснефти» и РЖД. Отдельно Счетная палата видит риски недополучения бюджетом за три года более чем 210 млрд руб., которые перечисляет Банк России, получающий дивиденды от Сбербанка.

В пресс-службе Минфина заявили РБК, что прогноз министерства по дивидендам на 2020–2022 годы является обоснованным. В проекте бюджета учтено решение правительства об обеспечении направления на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли акционерных обществ по МСФО, указали там, добавив, что поэтапный переход к такой дивидендной политике по всем компаниям учтен министерством при расчетах. В результате проводимой Минфином политики в отношении дивидендов госкомпаний их поступление в федеральный бюджет увеличилось с 447 млрд руб. в 2018 году до 561 млрд руб. на 1 октября текущего года (по итогам ожидается порядка 620 млрд руб.), подчеркнули в пресс-службе.