0

На северо-востоке Москвы произошла авария с автобусом и пешеходом

Сюжет
Новости Москвы

На улице Лескова на северо-востоке Москвы произошла авария с участием автобуса маршрута № 928 и пешехода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

По ее информации, ДТП произошло около 17:24 на улице Лескова в районе дома № 19. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают детали аварии. Информация о состоянии пешехода не уточняется.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве РБК сообщили, что информация о ДТП не поступала. РБК обратился за комментарием в «Мосгортранс».

Днем столичный департамент транспорта сообщил о ДТП на Жулебинской эстакаде. Движение по эстакаде в сторону области было затруднено. 

Авторы
Теги
Анастасия Карева
При участии
Ольга Ваганова
ДТП Москва пешеход Автобус
