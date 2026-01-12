На северо-востоке Москвы произошла авария с автобусом и пешеходом
На улице Лескова на северо-востоке Москвы произошла авария с участием автобуса маршрута № 928 и пешехода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».
По ее информации, ДТП произошло около 17:24 на улице Лескова в районе дома № 19. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают детали аварии. Информация о состоянии пешехода не уточняется.
В пресс-службе Главного управления МВД по Москве РБК сообщили, что информация о ДТП не поступала. РБК обратился за комментарием в «Мосгортранс».
Днем столичный департамент транспорта сообщил о ДТП на Жулебинской эстакаде. Движение по эстакаде в сторону области было затруднено.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков