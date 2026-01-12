На северо-востоке Москвы произошла авария с автобусом и пешеходом

На улице Лескова на северо-востоке Москвы произошла авария с участием автобуса маршрута № 928 и пешехода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

По ее информации, ДТП произошло около 17:24 на улице Лескова в районе дома № 19. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают детали аварии. Информация о состоянии пешехода не уточняется.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве РБК сообщили, что информация о ДТП не поступала. РБК обратился за комментарием в «Мосгортранс».

Днем столичный департамент транспорта сообщил о ДТП на Жулебинской эстакаде. Движение по эстакаде в сторону области было затруднено.