МОК допустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов

МОК допустил на Олимпиаду двух российских шорт-трекистов
Сюжет
Олимпиада-2026
Приглашения получили шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова
Алена Крылова
Алена Крылова (Фото: Союз конькобежцев России)

Международный олимпийский комитет (МОК) направил российским шорт‑трекистам Ивану Посашкову и Алене Крыловой приглашение выступить на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Для участия в Играх им нужно принять приглашение.

Ранее МОК подтвердил участие в Олимпиаде фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Для поездки на Игры россияне должны пройти отбор и проверку специальной комиссии МОК (AINERP) на соответствие критериям нейтрального статуса.

Крылова на декабрьском чемпионате России взяла золото на дистанциях 500 и 1000 м. Посашков на этих соревнованиях взял золото в эстафете.

