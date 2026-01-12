МОК допустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) направил российским шорт‑трекистам Ивану Посашкову и Алене Крыловой приглашение выступить на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
Для участия в Играх им нужно принять приглашение.
Ранее МОК подтвердил участие в Олимпиаде фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиты Филиппова.
Для поездки на Игры россияне должны пройти отбор и проверку специальной комиссии МОК (AINERP) на соответствие критериям нейтрального статуса.
Крылова на декабрьском чемпионате России взяла золото на дистанциях 500 и 1000 м. Посашков на этих соревнованиях взял золото в эстафете.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков