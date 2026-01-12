Восемь россиян c освобожденного грузового судна покинули Финляндию

Фото: Jani Hakala / Zuma / ТАСС

Восемь граждан России, входившие в экипаж задержанного грузового судна Fitburg, покинули Финляндию, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Хельсинки.

Россияне покинули страну на борту Fitburg, с которого ранее сняли арест. Выход сухогруза из порта Кантвик контролировала пограничная служба.

Финские власти задержали грузовое судно Fitburg 31 декабря 2025 года по поддозрению в диверсии подводного коммуникационного кабеля, идущего из Хельсинки в Таллин через Финский залив.

Сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, на борту находились 14 человек — граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Полиция расследует дело Fitburg по статьям о причинении вреда имуществу, покушении на тяжкое причинение вреда имуществу и подозрении в намеренном нарушении телекоммуникационной связи. По информации Yle, 11 января полицейские арестовали гражданина Азербайджана «на основании веских улик». Также трем членам экипажа, среди которых есть россиянин, запретили покидать Финляндию.