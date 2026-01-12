 Перейти к основному контенту
Политика
0

Восемь россиян c освобожденного грузового судна покинули Финляндию

Фото: Jani Hakala / Zuma / ТАСС
Фото: Jani Hakala / Zuma / ТАСС

Восемь граждан России, входившие в экипаж задержанного грузового судна Fitburg, покинули Финляндию, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Хельсинки.

Россияне покинули страну на борту Fitburg, с которого ранее сняли арест. Выход сухогруза из порта Кантвик контролировала пограничная служба.

Финляндия освободила следовавшее из Петербурга судно
Политика
Фото:Roni Rekomaa / Reuters

Финские власти задержали грузовое судно Fitburg 31 декабря 2025 года по поддозрению в диверсии подводного коммуникационного кабеля, идущего из Хельсинки в Таллин через Финский залив.

Сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, на борту находились 14 человек — граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Полиция расследует дело Fitburg по статьям о причинении вреда имуществу, покушении на тяжкое причинение вреда имуществу и подозрении в намеренном нарушении телекоммуникационной связи. По информации Yle, 11 января полицейские арестовали гражданина Азербайджана «на основании веских улик». Также трем членам экипажа, среди которых есть россиянин, запретили покидать Финляндию.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Финляндия арест судно россияне освобождение
