«Реал» объявил об отставке Хаби Алонсо после проигрыша «Барселоне»

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. Алонсо был назначен на этот пост в мае 2025-го. Новым тренером «Реала» стал Альваро Арбелоа, работавший со второй командой

Хаби Алонсо (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала», сообщила пресс-служба мадридского футбольного клуба.

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Новым тренером «Реала» стал Альваро Арбелоа, работавший со второй командой.

«Реал» накануне проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3). В чемпионате Испании мадридцы уступают лидирующим каталонцам четыре очка, а в Лиге чемпионов занимают седьмое место в таблице.

Алонсо возглавил «Реал» в мае 2025-го, после успешной работы в леверкузенском «Байере» и ухода из мадридского клуба Карло Анчелотти. Контракт Алонсо был рассчитан до 2028 года.

В качестве игрока Алонсо с мадридцами выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, два Кубка и один Суперкубок Испании.

Ближайший матч «Реал» проведет в Кубке Испании с «Альбасете» 14 января.