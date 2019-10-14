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Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
Из-за отсутствия индексации выплат работающим пенсионерам параметры роста пенсий, заложенные в прогноз до 2022 года, могут не обеспечить выполнение указа президента, предупредила Счетная палата
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.

«Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа № 204 (майский указ президента 2018 года. — РБК) по реальному росту пенсий», — предупредили аудиторы.

Одной из национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом Владимиром Путиным, стало обеспечение рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. В тексте указа нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров — рост уровня пенсий, превышающий инфляцию, касается всех пенсионеров.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Отказ от прогноза размера пенсий

В мае 2019 года в порядок разработки прогноза были внесены изменения, согласно которым из перечня основных показателей был исключен показатель среднегодового размера пенсий. Он включал в себя прогноз динамики пенсий в номинальном выражении, а также динамики реального темпа роста пенсий в годовом выражении.

В правительственном прогнозе на 2020–2022 годы приводятся только стоимость одного пенсионного коэффициента и размер индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Параметры повышения пенсий были зафиксированы в президентских поправках к пенсионной реформе:

  • в 2020 индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%;
  • размеры индексации превышают прогнозные значения инфляции: в 2019 году — 3,8%, в 2020 — 3%, а с 2021 года ожидается инфляция на уровне 4%;
  • индексация происходит с 1 января каждого года.

С 2019 года в России началась пенсионная реформа, которая продлится десять лет. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Власти неоднократно подчеркивали, что повышение пенсионного возраста обеспечит увеличение страховых пенсий неработающих пенсионеров. Ежегодно они будут увеличиваться в среднем по стране на 1 тыс. руб., и к 2024 году средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров должен превысить 20 тыс. руб.

Работающие пенсионеры остаются без индексации

Ежегодная индексация страховых пенсий работающих пенсионеров была отменена с 2016 года. В бюджете Пенсионного фонда России на 2020–2022 годы возвращение индексации для работающих пенсионеров не предусмотрено. То есть обещанная властями прибавка к пенсии в 1 тыс. руб. работающих пенсионеров не затронет.

Из-за отсутствия повышения пенсий работающим пенсионерам средний размер выплаты, расчет которого учитывает пенсии работающих и неработающих пенсионеров, всегда меньше среднего значения пенсий неработающих пенсионеров. На конец 2018 года средний размер назначенных пенсий составил 13,4 тыс. руб., следует из данных Росстата. А средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров — 14,4 тыс., следует из пояснительной записки к бюджету ПФР на трехлетку.

Прогноз ПФР по размеру страховых пенсий на конец 2019 года — 14,6 тыс. руб., страховых пенсий неработающих пенсионеров — 15,5 тыс. руб., отмечается в пояснительной записке к бюджету фонда. На конец 2020 года размер страховых пенсий прогнозируется на уровне 15,5 тыс. руб., страховых пенсий неработающих пенсионеров — 16,4 тыс. руб.

Автор: Юлия Старостина
Теги: пенсии, счетная палата, ПФР
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