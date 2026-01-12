Шойгу созвонился с секретарем Совета нацбезопасности Ирана

Сергей Шойгу (Фото: Администрация Президента России / Global Look Press)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провели телефонный разговор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

В ходе разговора Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в республике, где проходят протесты, и осудил «попытку внешних сил вмешиваться во внутренние дела Ирана». Он также выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного 17 января 2025 года.

Стороны договорились продолжить контакты и координировать позиции для обеспечения безопасности.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в январе 2025 года. Согласно документу, «если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права». Кроме того, договор содержит статьи о сотрудничестве в торговле и экономике, мирном использовании атомной энергии, здравоохранении, образовании, освоении космоса и других сферах.

В конце декабря в Иране вспыхнули массовые протесты. Это произошло на фоне глубокого экономического кризиса: к концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1. В ходе демонстраций погибли как силовики, так и протестующие, однако точное число жертв неизвестно.

Одновременно с этим американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают «очень жесткие» варианты действий в отношении Тегерана. Он не исключил возможности удара по Ирану для поддержки протестующих. Иран, в свою очередь, предупредил о готовности нанести удары по американским военным базам в регионе в случае атаки.