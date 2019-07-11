Оперативные данные о расходах на нацпроекты оказались недоступны обществу

Национальные проекты — главная идея президентского срока до 2024 года, но до сих пор власти не публикуют регулярных данных об их исполнении. Формально ход затрат можно вывести из данных Казначейства, но это сложно и долго

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Оперативный контроль за финансовым исполнением нацпроектов на сегодняшний день практически недоступен для общественности. РБК не обнаружил публичной ежемесячной информации о кассовом исполнении нацпроектов на сайте Минфина (minfin.ru), Счетной палаты (audit.gov.ru), Едином портале бюджетной системы (budget.gov.ru) или профильном портале нацпроектов (futurerussia.gov.ru). Формально только Федеральное казначейство публикует ежемесячные отчеты, но получить ясное представление о выполнении масштабных задач майского указа президента практически невозможно.

Низкая прозрачность

Лишь 7% россиян понимают, что из себя представляют национальные проекты, приводила результаты общественного опроса глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Граждане пока слабо представляют их смысл, соглашался президент Владимир Путин во время «Прямой линии».

Правительство не предоставляет оперативные данные о кассовом исполнении национальных проектов в удобном виде. Представление об уровне расходования средств можно получить из публичных заявлений членов кабинета министров или отдельных документов. Например, в марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что фактическое расходование на реализацию нацпроектов находится на уровне ниже 10%. В июне в заключениях на поправки в бюджет 2019 года Счетная палата и комитет Госдумы по бюджету приводили данные по исполнению нацпроектов на 1 и 22 мая соответственно.