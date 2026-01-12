В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. До этого прием и отправку рейсов приостановили в аэропортах Геленджика и Краснодара.

В последний раз авиагавань Калуги приостанавливала рейсы вечером 10 января. Позже ограничения сняли.

Ранее 12 января аэропорт Краснодара приостановил работу до 15:00 из-за ливневого снегопада. В это время сотрудники расчищали от снега аэродром.