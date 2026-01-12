 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Анапа
Анапа (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Аналогичное оповещение распространила администрация Новороссийска.

Кроме того, около 20:30 было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту, ограничения действуют до сих пор.

Минобороны России ранее сообщило, что за четыре часа — с 16.00 до 20.00 — были сбиты 56 беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем. Больше всего — 21, уничтожили над Крымом, над Кубанью сбили 18. Также дроны нейтрализовали над Брянской, Воронежской и Курской областями.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Теги
Анапа Новороссийск Краснодарский край атака дронов
Материалы по теме
За ночь ПВО сбило над Россией 13 дронов
Политика
Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 18:08
Объем торгов облигациями на Мосбирже в декабре установил новый рекорд Инвестиции, 21:14
Индия предложила России выходы из кризиса платежей в рупиях Политика, 21:14
Алексей Березуцкий ушел из тренерского штаба ЦСКА Спорт, 21:04
Жена главы Кипра покинула свою должность на фоне коррупционного скандала Политика, 21:03
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
МОК допустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов Спорт, 20:48
В Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов Политика, 20:44
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
От лесов до морей: зачем и как бизнес заботится об экологии Тренды, 20:37
Шойгу созвонился с секретарем Совета нацбезопасности Ирана Политика, 20:34
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 20:27
CNN узнал, когда Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Политика, 20:22
«Реал» объявил об отставке Хаби Алонсо после проигрыша «Барселоне» Спорт, 20:20
Аутсайдер РПЛ расстался с голкипером Спорт, 20:13
Что подорожает вслед за рекордным ростом цен на сереброПодписка на РБК, 20:12