В Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов

Анапа (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Аналогичное оповещение распространила администрация Новороссийска.

Кроме того, около 20:30 было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту, ограничения действуют до сих пор.

Минобороны России ранее сообщило, что за четыре часа — с 16.00 до 20.00 — были сбиты 56 беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем. Больше всего — 21, уничтожили над Крымом, над Кубанью сбили 18. Также дроны нейтрализовали над Брянской, Воронежской и Курской областями.