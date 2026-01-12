В Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов
В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, сообщается в телеграм-канале мэрии города.
Аналогичное оповещение распространила администрация Новороссийска.
Кроме того, около 20:30 было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту, ограничения действуют до сих пор.
Минобороны России ранее сообщило, что за четыре часа — с 16.00 до 20.00 — были сбиты 56 беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем. Больше всего — 21, уничтожили над Крымом, над Кубанью сбили 18. Также дроны нейтрализовали над Брянской, Воронежской и Курской областями.
