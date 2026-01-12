CNN узнал, когда Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы

Трамп может встретиться с венесуэльским оппозиционным политиком Мачадо в четверг, сообщает CNN. Ранее она выразила готовность передать свою Нобелевскую премию американскому лидеру, но норвежский институт исключил такую возможность

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо встретятся в Вашингтоне в четверг, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

О планах встретиться с Мачадо на прошлой неделе заявил сам Трамп, не уточнив деталей ее поездки. CNN отмечает, что визит Мачадо в Белый дом состоится после того, как американский лидер отказался поддержать ее выдвижение на пост президента. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными временно исполняющей обязанности главы государства стала Делси Родригес.

Военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость» США провели 3 января. Операция началась с массированных ударов по объектам на территории страны, включая ее столицу Каракас. Вместе с Мадуро американские военные захватили и его супругу Силию Флорес. Сейчас они находятся на территории США, где их будут судить по обвинению в «наркотерроризме».

Вскоре после операции Трамп заявил, что Мачадо будет трудно руководить Венесуэлой, поскольку у нее нет поддержки и уважения народа. Однако у Мачадо, как пишет CNN, есть то, чего Трамп «давно желает» — Нобелевская премия. Мачадо говорила, что готова передать награду американскому президенту, но Норвежский Нобелевский институт указал, что премия не подлежит передаче.

Перед началом операции, как узнала The Wall Street Journal, американская разведка представила Трампу доклад, в котором указала, что ближайшие соратники Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством в Венесуэле. Аналитики пришли к выводу, что Мачадо, а также другой оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес, не справятся с обеспечением легитимности и контролем над силовыми структурами. По версии Bloomberg, Трамп согласился поддержать кандидатуру Родригес из-за ее опыта развития нефтяного сектора. Родригес, в прошлом министр нефти и вице-президент, успешно провела венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции и экономическое давление, объясняло агентство.

Мария Корина Мачадо планировала баллотироваться на выборах президента Венесуэлы в 2024 году, но власти заблокировали ее кандидатуру, а после объявили о победе действующего главы государства Николаса Мадуро. С того времени Мачадо скрывала свое местонахождение, а в декабре прошлого года покинула страну. В октябре 2025 года Нобелевский комитет присудил ей премию мира «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу по достижению справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».