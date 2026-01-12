 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

CNN узнал, когда Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы

CNN: Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо в Белом доме
Сюжет
Захват Мадуро
Трамп может встретиться с венесуэльским оппозиционным политиком Мачадо в четверг, сообщает CNN. Ранее она выразила готовность передать свою Нобелевскую премию американскому лидеру, но норвежский институт исключил такую возможность
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо встретятся в Вашингтоне в четверг, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

О планах встретиться с Мачадо на прошлой неделе заявил сам Трамп, не уточнив деталей ее поездки. CNN отмечает, что визит Мачадо в Белый дом состоится после того, как американский лидер отказался поддержать ее выдвижение на пост президента. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными временно исполняющей обязанности главы государства стала Делси Родригес.

Военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость» США провели 3 января. Операция началась с массированных ударов по объектам на территории страны, включая ее столицу Каракас. Вместе с Мадуро американские военные захватили и его супругу Силию Флорес. Сейчас они находятся на территории США, где их будут судить по обвинению в «наркотерроризме».

Трамп анонсировал встречу с лидером оппозиции Венесуэлы в Вашингтоне
Политика

Вскоре после операции Трамп заявил, что Мачадо будет трудно руководить Венесуэлой, поскольку у нее нет поддержки и уважения народа. Однако у Мачадо, как пишет CNN, есть то, чего Трамп «давно желает» — Нобелевская премия. Мачадо говорила, что готова передать награду американскому президенту, но Норвежский Нобелевский институт указал, что премия не подлежит передаче.

Перед началом операции, как узнала The Wall Street Journal, американская разведка представила Трампу доклад, в котором указала, что ближайшие соратники Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством в Венесуэле. Аналитики пришли к выводу, что Мачадо, а также другой оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес, не справятся с обеспечением легитимности и контролем над силовыми структурами.

По версии Bloomberg, Трамп согласился поддержать кандидатуру Родригес из-за ее опыта развития нефтяного сектора. Родригес, в прошлом министр нефти и вице-президент, успешно провела венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции и экономическое давление, объясняло агентство.

Мария Корина Мачадо планировала баллотироваться на выборах президента Венесуэлы в 2024 году, но власти заблокировали ее кандидатуру, а после объявили о победе действующего главы государства Николаса Мадуро. С того времени Мачадо скрывала свое местонахождение, а в декабре прошлого года покинула страну. В октябре 2025 года Нобелевский комитет присудил ей премию мира «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу по достижению справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Венесуэла США Дональд Трамп Мария Корина Мачадо
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
Материалы по теме
NYT узнала об ошибках военных Венесуэлы в работе с С-300 при атаке США
Политика
Трамп предложил не пускать в Венесуэлу «слишком хитрую» Exxon
Политика
Венесуэльский военный заявил об использовании США неизвестного оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 18:08
Объем торгов облигациями на Мосбирже в декабре установил новый рекорд Инвестиции, 21:14
Индия предложила России выходы из кризиса платежей в рупиях Политика, 21:14
Алексей Березуцкий ушел из тренерского штаба ЦСКА Спорт, 21:04
Жена главы Кипра покинула свою должность на фоне коррупционного скандала Политика, 21:03
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
МОК допустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов Спорт, 20:48
В Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов Политика, 20:44
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
От лесов до морей: зачем и как бизнес заботится об экологии Тренды, 20:37
Шойгу созвонился с секретарем Совета нацбезопасности Ирана Политика, 20:34
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 20:27
CNN узнал, когда Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Политика, 20:22
«Реал» объявил об отставке Хаби Алонсо после проигрыша «Барселоне» Спорт, 20:20
Аутсайдер РПЛ расстался с голкипером Спорт, 20:13
Что подорожает вслед за рекордным ростом цен на сереброПодписка на РБК, 20:12