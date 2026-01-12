Аутсайдер РПЛ расстался с голкипером
Футбольный клуб «Сочи» прекратил сотрудничество с вратарем Иваном Ломаевым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
26-летний голкипер присоединился к «Сочи» в сентябре 2025 года, провел три матча во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей.
Ранее Ломаев выступал за московское «Чертаново» и самарские «Крылья Советов».
В ноябре 2024 года в матче РПЛ с «Ахматом» Ломаев, отразив пенальти, получил вывих плеча с повреждением суставной губы и выбыл до конца сезона, после чего покинул клуб.
После 18 туров «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 40 очками.
Первый матч после возобновления чемпионата «Сочи» проведет 1 марта дома против московского «Спартака».
