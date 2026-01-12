Чего США хотят добиться возможными ударами по Ирану

С начала января Дональд Трамп грозится нанести удар по Ирану. Во вторник он детально обсудит этот вопрос со своим ближним кругом. Какие цели преследует США и присоединится ли к ударам Израиль — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В ночь на 12 января президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его администрация рассматривает «несколько очень сильных вариантов» ответа на силовое подавление протестов в Иране. Массовые волнения начались в исламской республике в конце декабря после обвала курса риала и быстро приняли антиправительственный характер, охватив десятки городов.

13 января Трамп соберет доверенных лиц на специальное заседание, на котором будут изучены различные варианты вмешательства в ситуацию в Иране, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В частности, наряду с военными ударами администрация США прорабатывает возможность применения «кибероружия» против иранской военной и гражданской инфраструктуры, ужесточения санкций, оказания поддержки антиправительственным интернет-ресурсам и отправки протестующим терминалов Starlink для преодоления блокировок интернета. В заседании, как ожидается, примут участие госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Почему США заговорили о военной операции против Ирана

В начале января администрация США впервые публично допустила возможность военной интервенции в Иран. 2 января Трамп написал в Truth Social, что если Иран начнет жестоко подавлять протесты, что, по его словам, является обычной практикой иранских властей, то США «придут на помощь» демонстрантам. В публикации Трамп использовал формулировку «locked and loaded», обозначающую полную готовность к применению силы. Позже, в беседе с журналистами, он вновь пригрозил нанести по Ирану «очень сильный удар» в случае продолжения насилия в отношении протестующих.

Представитель Белого дома подтвердил, что речь идет именно о потенциальном силовом ответе, добавив, что американский президент уже не раз демонстрировал, что держит свое слово. В качестве примеров он привел операции «Полуночный молот» по уничтожению иранских ядерных объектов (июнь 2025 года) и «Абсолютная решимость», в ходе которой США нанесли удары по Венесуэле и вывезли в Штаты ее лидера Николаса Мадуро (январь 2026-го).

9 января Трамп вновь предупредил Тегеран, что в случае стрельбы по протестующим США также «начнут стрелять». Через два дня он объявил о готовности «помочь» Ирану «обрести свободу», однако исключил возможность масштабной сухопутной операции. Вместо этого Трамп пообещал нанести «очень, очень чувствительный удар» по инфраструктурным объектам.

При этом число погибших в ходе протестов продолжает расти. По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, за последние две недели были убиты не менее 544 человек, включая восьмерых детей и подростков, еще более 10,6 тыс. были арестованы. Иранские власти соответствующую статистику не публикуют.

11 января председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предостерег, что в случае атаки со стороны США Тегеран нанесет ответный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Комментируя эту угрозу, Трамп заявил, что в таком случае американские военные подберут «немыслимые» для иранского руководства цели и «нанесут удары такой мощи, как никогда ранее». При этом, по его словам, 10 января иранские власти попросили Вашингтон о переговорах, поскольку им «надоело получать от Соединенных Штатов».

С каким сложностями может быть сопряжена операция

Переброска ударной морской группы во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford в Латинскую Америку оставила США без авианосцев как на Ближнем Востоке, так и в Европе, отмечает WSJ. Это ставит под вопрос практическую возможность нанесения ударов по Ирану, для которых потребовалось бы не только развернуть ударные силы, но и обеспечить защиту американских войск в регионе. Пока Пентагон не начал соответствующего перемещения сил, утверждает издание.

Несмотря на это, в командовании Вооруженных сил США заявили CBS News, что имеющиеся в регионе силы уже «обладают полным спектром боевых возможностей для защиты американских войск, наших партнеров и союзников, а также интересов Соединенных Штатов». Журнал Time уточняет, что без авианосца в Персидском заливе американским военным придется использовать дальнобойное оружие, развернутое в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, однако монархии Залива еще в мае предупредили Вашингтон, что не хотят быть втянуты в конфликт с Ираном.

По оценке Time, у администрации Трампа нет ни одной «хорошей» опции в отношении Ирана: «символические» удары по военным объектам не создадут достаточного давления на власти и будут восприняты протестующими как предательство их дела, а попытка «обезглавить» режим путем точечных ликвидаций — например, верховного лидера Али Хаменеи и ключевых командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — приведет к власти «парней с оружием», то есть тех же командиров КСИР, которые затем могут договориться с Вашингтоном. Как отмечает автор статьи Бобби Гош, для протестующих это было бы горькой иронией: американское вмешательство, призванное им помочь, на деле породило бы режим еще более жестокий и эффективный, чем теократия, которой он пришел бы на смену. Третий сценарий — масштабная и продолжительная бомбардировка с системным уничтожением военной инфраструктуры — грозит ввергнуть страну в хаос и превратить ее в «провалившееся государство» по образцу Ливии или Йемена.

Алексей Юрк, научный сотрудник Института США и Канады им. Арбатова, усомнился, что администрация США заинтересована в смене режима в Иране. По его мнению, в окружении американского президента отдают себе отчет в катастрофических последствиях такого шага. «Свержение правительства практически наверняка вызовет гражданскую войну, что приведет к огромному потоку беженцев, нестабильности на энергетических рынках и росту непредсказуемости во всем мире», — пояснил Юрк в комментарии РБК.

По его словам, противниками дестабилизации выступают даже региональные соперники Ирана, такие как Турция и Саудовская Аравия, которые предпочитают иметь дело с «врагом, которого знаешь». Угрозы Трампа и даже возможные удары США, если они все же будут нанесены, не направлены на свержение режима, а являются инструментом давления, призванным заставить Тегеран пойти на уступки в вопросах ядерной программы и региональной политики, убежден эксперт.

Силовые действия администрации Трампа могут выглядеть чрезмерными для части сторонников доктрины «Америка превыше всего» (англ. America First) и на первый взгляд противоречат обещаниям 47-го президента США не начинать новых конфликтов. Впрочем, по мнению эксперта, такие шаги соответствуют философии «мира через силу», которой придерживаются Трамп и его сторонники. «Подобные короткие, но показательные и действенные силовые акции вполне в нее вписываются», — пояснил Юрк.

Может ли Израиль присоединиться к американской операции

В минувшие выходные, на фоне прозвучавших из Тегерана угроз нанести ответный удар по Израилю в случае американского вмешательства, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела несколько совещаний по оценке обстановки. В военном ведомстве при этом подчеркнули, что расценивают протесты как внутреннее дело Ирана. «Тем не менее, Армия обороны Израиля находится в состоянии готовности и непрерывно совершенствует свои возможности и оперативную готовность. В случае необходимости мы будем готовы ответить силой», — говорится в заявлении ЦАХАЛ (есть в распоряжении РБК).

Вероятность новых израильских ударов по Ирану обсуждается уже несколько месяцев. Еще в начале ноября 2025 года The New York Times, ссылаясь на источники в израильском руководстве, сообщала о растущих рисках возобновления конфликта. Причиной называлось восстановление Ираном его ядерной инфраструктуры после 12-дневной войны 2025 года и даже возможное строительство нового объекта. Во время декабрьского визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как выяснила газета, заручился поддержкой Трампа на случай новых ударов, если Тегеран продолжит развитие своих ракетных и ядерных программ.

О высокой вероятности новой операции говорило и израильское экспертное общество. В интервью РБК в декабре 2025 года Раз Циммт, директор исследовательской программы «Иран и шиитская ось» в Институте национальной безопасности Израиля (INSS), предположил, что новые атаки могли бы быть комплексными и нацеленными не только на ядерные объекты, но и на символы режима и критическую инфраструктуру, в том числе нефтяную. Главным условием такой операции эксперт, впрочем, называл интенсивное развитие иранской ядерной программы.

Изначально, как сообщал Jerusalem Post, большинство израильских официальных лиц не считали вспыхнувшие в Иране протесты достаточно масштабными, чтобы можно было ожидать реальной смены режима. Однако после успешной январской американской операции в Венесуэле, по данным источников издания, израильские власти пересмотрели свои оценки относительно того, «чего можно добиться» в Иране. 11 января Нетаньяху заявил о восхищении «невероятным мужеством граждан Ирана» и поддержке протестующих. «Мы все надеемся, что в скором времени персидский народ сбросит ярмо тирании. И когда этот день настанет, Израиль и Иран вновь станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира для обеих наций», — заявил он. Нетаньяху также обсудил иранские протесты с Рубио в ходе телефонного разговора днем ранее, однако точное содержание их беседы неизвестно.

При этом 29 декабря израильская разведка «Моссад» опубликовала обращение к иранским протестующим, пообещав поддержку «не только издалека и на словах», но и «на местах». В ответ 11 января иранское агентство Tasnim сообщило об аресте предполагаемого агента «Моссада», проведенном разведкой КСИР. В тот же день глава МИД Израиля Гидеон Саар обратился к Евросоюзу с призывом признать КСИР террористической группировкой.

Как бы то ни было, израильские власти избегают любых действий, которые можно было бы расценить как вмешательство во внутренние дела Ирана. Как пояснила РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Людмила Самарская, такая сдержанность связана с опасениями, что внешнее вмешательство лишь сплотит иранцев вокруг действующей власти и даст обратный желаемому эффект. «К тому же существует риск таким образом частично дискредитировать сам протест в глазах иранского общества», — добавила эксперт.

По оценке Самарской, еврейское государство может рассмотреть возможность нанесения удара лишь в одном случае — если он сможет помочь протестному движению на фоне достаточного ослабления центральных властей, а не навредить ему. «В этих условиях вероятность инициативной атаки против Тегерана со стороны Иерусалима не столь велика», — заключила Самарская. Вместе с тем, подчеркнула она, сохраняющаяся напряженность между странами сама по себе создает риск эскалации. «Если Иран примет решение нанести удар по Израилю, военный ответ последнего будет неизбежным», — резюмировала эксперт.