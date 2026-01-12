Трамп поздравил нового президента Meta с назначением на должность

Дина Пауэлл Маккормик (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Бывший заместитель советника по нацбезопасности при президенте США Дина Пауэлл Маккормик стала президентом и вице-председателем совета директоров компании Meta (признана экстремистской в России и запрещена). Американский президент Дональд Трамп поздравил ее назначением.

«Поздравляю Дину Пауэлл Маккормик, которая только что была назначена новым президентом Meta. Великолепный выбор Марка Цукерберга! Она потрясающий и очень талантливый человек, который служил в администрации Трампа с силой и отличием», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

В пресс-релизе компании говорится, что Маккормик станет членом управленческой команды Meta, будет помогать определять общую стратегию и ее реализацию. Она также будет сотрудничать с командами по вычислительным мощностям и инфраструктуре, чтобы обеспечить выполнение инвестиций в соответствии с целями и стимулировать положительное экономическое воздействие в сообществах по всему миру.

«Кроме того, она возглавит усилия по созданию новых стратегических партнерств в сфере капитала и поиску инновационных способов расширения наших долгосрочных инвестиционных возможностей», — добавила компания.

Республиканцы ранее критиковали Meta за скрытие контента, который мог бы нанести ущерб репутации Джо Байдена, в частности репортажи о его сыне Хантере. Трамп считал, что Цукерберг был одним из тех, кто готовил против него заговор во время выборов 2020 года.

При этом в августе 2024 года республиканец рассказал в эфире телеканала Fox News, что Цукерберг позвонил ему, чтобы извиниться за ошибки. В конце ноября того же года глава Meta обедал в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

