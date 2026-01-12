 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Трамп поздравил нового президента Meta с назначением на должность

Дина Пауэлл Маккормик
Дина Пауэлл Маккормик (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Бывший заместитель советника по нацбезопасности при президенте США Дина Пауэлл Маккормик стала президентом и вице-председателем совета директоров компании Meta (признана экстремистской в России и запрещена). Американский президент Дональд Трамп поздравил ее назначением.

«Поздравляю Дину Пауэлл Маккормик, которая только что была назначена новым президентом Meta. Великолепный выбор Марка Цукерберга! Она потрясающий и очень талантливый человек, который служил в администрации Трампа с силой и отличием», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

В пресс-релизе компании говорится, что Маккормик станет членом управленческой команды Meta, будет помогать определять общую стратегию и ее реализацию. Она также будет сотрудничать с командами по вычислительным мощностям и инфраструктуре, чтобы обеспечить выполнение инвестиций в соответствии с целями и стимулировать положительное экономическое воздействие в сообществах по всему миру.

«Кроме того, она возглавит усилия по созданию новых стратегических партнерств в сфере капитала и поиску инновационных способов расширения наших долгосрочных инвестиционных возможностей», — добавила компания.

Исполнительный директор Apple по дизайну перешел в Meta
Бизнес
Фото:Zuma\ТАСС

Республиканцы ранее критиковали Meta за скрытие контента, который мог бы нанести ущерб репутации Джо Байдена, в частности репортажи о его сыне Хантере. Трамп считал, что Цукерберг был одним из тех, кто готовил против него заговор во время выборов 2020 года.

При этом в августе 2024 года республиканец рассказал в эфире телеканала Fox News, что Цукерберг позвонил ему, чтобы извиниться за ошибки. В конце ноября того же года глава Meta обедал в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Материал дополняется

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Цукерберг фото
Марк Цукерберг
программист, предприниматель
14 мая 1984 года
