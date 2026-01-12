 Перейти к основному контенту
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначили на 20 января

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Аукцион по продаже «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, назначен на 20 января, следует из извещения, опубликованного на правительственном портале «ГИС Торги». Стартовая цена составляет 132,266 млрд руб., задаток — 26,45 млрд руб.

Торги будут проводиться на электронной площадке «РТС-тендер». Заявки принимаются с 00:01 мск 13 января до 18:00 мск 19 января. Организатором торгов выступает ПАО «БАНК ПСБ». В описании лота указано: продажа долей в размере 100% уставного капитала ООО «ДМЕ Холдинг». Договор купли-продажи предполагается заключить в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

О том, что аукцион по приватизации Домодедово пройдет в начале 2026 года, в декабре сообщил министр финансов Антон Силуанов. «В следующем году, буквально в начале года, соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве», — сказал тогда министр.

Силуанов назвал сроки аукциона по продаже Домодедово и ЮГК
Бизнес
Антон Силуанов

Предприятия группы «Домодедово» до 2025 года принадлежали бизнесмену Дмитрию Каменщику. В начале года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к бизнесмену и его партнеру Валерию Когану (ранее был председателем наблюдательного совета аэропорта), а также к связанным с ним компаниям о взыскании имущества холдинга в доход государства. В июне суд удовлетворил иск в полном объеме. Каменщик обжаловал решение о взыскании, но суд отклонил апелляцию.

Материал дополняется

