«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл в овертайме астанинский «Барыс», одержав первую за четыре матча победу в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Стефан Да Коста (31) и 22-летний Ярослав Бусыгин (63).
У «Барыса» отличился Тайс Томпсон (37).
«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, проигравший четыре матча подряд «Барыс» — на десятой строчке.
