«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ

«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ победой над «Барысом»
«Автомобилист» победил «Барыс» благодаря голу 22-летнего Бусыгина в овертайме. Астанинский клуб проиграл четвертый матч подряд
Стефан Да Коста
Стефан Да Коста (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл в овертайме астанинский «Барыс», одержав первую за четыре матча победу в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Стефан Да Коста (31) и 22-летний Ярослав Бусыгин (63).

У «Барыса» отличился Тайс Томпсон (37).

«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, проигравший четыре матча подряд «Барыс» — на десятой строчке.

