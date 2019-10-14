Аудиторы заявили о риске невыплаты госкомпаниями ₽300 млрд в бюджет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 13:40
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53 человек Общество, 14:15 Апгрейд для CEO: как нужно меняться первым лицам российских компаний Pro, 14:07 Мэр Абакана погиб в ДТП Общество, 13:59 Кремль отчитался о докладе Путину по итогам пресс-марафона Зеленского Политика, 13:50 Чек-лист: готов ли ваш автомобиль к зимнему сезону РБК и Dunlop, 13:50 Впавший в кому после боя боксер Дэй находится в критическом состоянии Спорт, 13:48 В Новосибирске суд арестовал бизнесмена по делу о массовой драке на рынке Общество, 13:42 СК начал проверку после смерти школьника во дворе дома в Люберцах Общество, 13:39 Кремль подтвердил контакты с Турцией по проведению операции в Сирии Политика, 13:37 Binance Сoin вырос на 30% за две недели Крипто, 13:37 В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме» Политика, 13:34 Экзитполы показали лидерство партии Качиньского на выборах в Польше Политика, 13:33 «Сложнее тем, кто поднимает цены». В Nissan рассказали, как все дорожает Авто, 13:33 Их нет на бирже: почему Mars и еще 5 компаний отказались выпускать акции Quote, 13:23
Экономика ,  
0 
Аудиторы заявили о риске невыплаты госкомпаниями ₽300 млрд в бюджет
Счетная палата указала на риски недополучения бюджетом дивидендов госкомпаний на сумму свыше 300 млрд руб. за три года. Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества аудиторы обнаружили по «Транснефти» и РЖД
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Федеральный бюджет может недополучить более 301 млрд руб. за три года, уже учтенных в доходах в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации. Об этом Счетная палата предупредила в своем заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы (.pdf)

В 2020 году бюджет может недосчитаться 66,9 млрд руб., в 2021 году — 77,9 млрд руб., в 2022 году — 156,3 млрд руб., отмечается в документе.

Аудиторы указали на риски недополучения бюджетом доходов, полученных ЦБ от участия в капитале Сбербанка, в объеме более 210 млрд руб. за три года (около 35,8 млрд руб. в 2020 году, 73,3 млрд руб. в 2021 году и 101,2 млрд руб. в 2022 году).

Всего в следующему году проект бюджета предусматривает поступление 543,5 млрд руб. по дивидендам госкомпаний, в 2021 году такие выплаты должны составить 676,3 млрд руб., а в 2022 году возрасти 794,3 млрд руб.

Счетная палата основывается в своих расчетах на данных Росимущества, на которое приходится 99,8% всех платежей по дивидендам. Прогноз Росимущества по дивидендам значительно ниже, чем прогноз Минфина, используемый при формировании проекта федерального бюджета на трехлетку. Так, в 2020 году ведомство ожидает поступления 475,6 млрд руб., в 2021 году — 596,7 млрд руб., в 2022 году — 635,9 млрд руб. Это на 14%, 13% и почти 25% меньше, чем в проекте бюджета, соответственно.

В чем разошлись Минфин и Росимущество

Как отмечает Счетная палата, в трех предыдущих бюджетных циклах параметры прогноза Минфина значительно превышали прогноз Росимущества из-за разницы в методологических подходах к определению источников получения информации об объемах чистой прибыли компаний. Ранее аудиторы сообщали, что Росимущество оперировало прогнозными данными самих госкомпаний.

Росимущество внесло согласованные с Минфином поправки в свою методику прогнозирования доходов. Теперь его методология предусматривает использование при прогнозировании дивидендов рыночных оценок ожидаемых финансовых результатов крупнейших акционерных обществ, формируемых на основе консенсус-прогнозов, пишет Счетная палата.

  • При формировании прогноза Минфин учел перечисление в федеральный бюджет 50% чистой прибыли большинством компаний за 2019–2021 годы, без учета особенностей их уплаты по отдельным обществам;
  • Росимущество по ряду крупнейших акционерных обществ представило прогноз поступлений из расчета направления на выплату дивидендов менее 50% чистой прибыли, с учетом специфики их долгосрочных программ развития и специфики деятельности в соответствующих отраслях.

Самые сильные расхождения

По данным Счетной палаты, наиболее существенные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества отмечаются по двум компаниям — «Транснефть» и РЖД. Риск непоступления дивидендов от них за весь период 2020–2022 годов аудиторы оценивают суммарно в объеме 156,5 млрд руб. и 187,1 млрд руб. соответственно.

Аудиторы напомнили, что в отношении «Транснефти» правительство на протяжении нескольких лет в соответствии со спецификой деятельности компании принимает решение о корректировке чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, а в прогнозе Минфина данный фактор не учтен.

В отношении РЖД прогноз Росимущества рассчитан, исходя из объемов чистой прибыли, отраженных в долгосрочной программе развития общества в связи с отсутствием данных консенсус-прогноза. При этом в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2024 года предусматривается направление всей чистой прибыли РЖД, оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, на финансирование инвестиционной программы.

С учетом ряда недочетов в составлении прогноза Росимущества Счетная палата считает невозможным признать достоверным оба прогноза по дивидендам и отмечает, что они нуждаются в доработке и корректировке.

Какую долю прибыли госкомпании должны направлять на дивиденды

В прогнозе доходов бюджета учтен переход к единому подходу по определению дивидендной политики компаний — направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, отмечает Счетная палата.

Однако в настоящее время в законодательстве по-прежнему закреплена обязанность госкомпаний направлять на выплату дивидендов как минимум 25% чистой прибыли. В 2016 году Минфин разработал проект постановления правительства, повышающий планку до 50%.

Вместе с тем в начале июня этого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос о новом распоряжении правительства, обязывающем к этому госкомпании, уже не так актуален, большинство и так платит 50%, а уровень выплат нужно решать с каждой компанией отдельно. В Счетной палате тогда согласились, отметив, что планка в 50% должна быть ориентиром, а не жестким KPI.

В июле замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что сейчас решение о базовом уровне 50% чистой прибыли, направляемой на дивиденды, закреплено распоряжением председателя правительства, однако норму следует утвердить распоряжением правительства, чтобы она вошла «на уровень инстинктов у компаний с госучастием».

Рекомендации аудиторов

Счетная палата неоднократно критиковала прогноз Минфина по поступлению дивидендов за излишний оптимизм. Так, в заключении на прошлогодний проект бюджета, аудиторы отмечали риски непоступления по дивидендам 392,3 млрд руб. в 2019 году, 423,5 млрд руб. в 2020 году и 491,3 млрд руб. в 2021 году. В проекте бюджета на 2019–2021 годы Минфин закладывал 1,9 трлн руб. дивидендов за весь период, а Росимущество ожидало 581 млрд руб.

Счетная палата в своем заключении рекомендует продолжить работу по реализации единого подхода к дивидендной политике госкомпаний в части соблюдения норматива перечисления выплат в размере не менее 50% чистой прибыли. Кроме того, ведомство настаивает на исключении принятия правительством в плановом периоде «экономически не обоснованных отдельных решений об установлении заниженных нормативов перечисления дивидендов по итогам работы обществ».

Задолженность госкомпаний по состоянию на 1 августа составляет 313,1 млрд руб., привели аудиторы в заключении данные Росимущества.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Счетная палата, госкомпании, дивиденды
Материалы по теме
Россия получила $700 млн дивидендов с одной акции Sakhalin Energy
Экономика
Директора «Роснефти» рекомендовали выплатить дивиденды в 50% прибыли
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter