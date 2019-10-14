Аудиторы заявили о риске невыплаты госкомпаниями ₽300 млрд в бюджет

Счетная палата указала на риски недополучения бюджетом дивидендов госкомпаний на сумму свыше 300 млрд руб. за три года. Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества аудиторы обнаружили по «Транснефти» и РЖД

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Федеральный бюджет может недополучить более 301 млрд руб. за три года, уже учтенных в доходах в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации. Об этом Счетная палата предупредила в своем заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы (.pdf)

В 2020 году бюджет может недосчитаться 66,9 млрд руб., в 2021 году — 77,9 млрд руб., в 2022 году — 156,3 млрд руб., отмечается в документе.

Аудиторы указали на риски недополучения бюджетом доходов, полученных ЦБ от участия в капитале Сбербанка, в объеме более 210 млрд руб. за три года (около 35,8 млрд руб. в 2020 году, 73,3 млрд руб. в 2021 году и 101,2 млрд руб. в 2022 году).

Всего в следующему году проект бюджета предусматривает поступление 543,5 млрд руб. по дивидендам госкомпаний, в 2021 году такие выплаты должны составить 676,3 млрд руб., а в 2022 году возрасти 794,3 млрд руб.

Счетная палата основывается в своих расчетах на данных Росимущества, на которое приходится 99,8% всех платежей по дивидендам. Прогноз Росимущества по дивидендам значительно ниже, чем прогноз Минфина, используемый при формировании проекта федерального бюджета на трехлетку. Так, в 2020 году ведомство ожидает поступления 475,6 млрд руб., в 2021 году — 596,7 млрд руб., в 2022 году — 635,9 млрд руб. Это на 14%, 13% и почти 25% меньше, чем в проекте бюджета, соответственно.