Аудиторы заявили о риске невыплаты госкомпаниями ₽300 млрд в бюджет

В чем разошлись Минфин и Росимущество
Как отмечает Счетная палата, в трех предыдущих бюджетных циклах параметры прогноза Минфина значительно превышали прогноз Росимущества из-за разницы в методологических подходах к определению источников получения информации об объемах чистой прибыли компаний. Ранее аудиторы сообщали, что Росимущество оперировало прогнозными данными самих госкомпаний.
Росимущество внесло согласованные с Минфином поправки в свою методику прогнозирования доходов. Теперь его методология предусматривает использование при прогнозировании дивидендов рыночных оценок ожидаемых финансовых результатов крупнейших акционерных обществ, формируемых на основе консенсус-прогнозов, пишет Счетная палата.
- При формировании прогноза Минфин учел перечисление в федеральный бюджет 50% чистой прибыли большинством компаний за 2019–2021 годы, без учета особенностей их уплаты по отдельным обществам;
- Росимущество по ряду крупнейших акционерных обществ представило прогноз поступлений из расчета направления на выплату дивидендов менее 50% чистой прибыли, с учетом специфики их долгосрочных программ развития и специфики деятельности в соответствующих отраслях.
Самые сильные расхождения
По данным Счетной палаты, наиболее существенные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества отмечаются по двум компаниям — «Транснефть» и РЖД. Риск непоступления дивидендов от них за весь период 2020–2022 годов аудиторы оценивают суммарно в объеме 156,5 млрд руб. и 187,1 млрд руб. соответственно.
Аудиторы напомнили, что в отношении «Транснефти» правительство на протяжении нескольких лет в соответствии со спецификой деятельности компании принимает решение о корректировке чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, а в прогнозе Минфина данный фактор не учтен.
В отношении РЖД прогноз Росимущества рассчитан, исходя из объемов чистой прибыли, отраженных в долгосрочной программе развития общества в связи с отсутствием данных консенсус-прогноза. При этом в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2024 года предусматривается направление всей чистой прибыли РЖД, оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, на финансирование инвестиционной программы.
С учетом ряда недочетов в составлении прогноза Росимущества Счетная палата считает невозможным признать достоверным оба прогноза по дивидендам и отмечает, что они нуждаются в доработке и корректировке.
Какую долю прибыли госкомпании должны направлять на дивиденды
В прогнозе доходов бюджета учтен переход к единому подходу по определению дивидендной политики компаний — направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, отмечает Счетная палата.
Однако в настоящее время в законодательстве по-прежнему закреплена обязанность госкомпаний направлять на выплату дивидендов как минимум 25% чистой прибыли. В 2016 году Минфин разработал проект постановления правительства, повышающий планку до 50%.
Вместе с тем в начале июня этого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос о новом распоряжении правительства, обязывающем к этому госкомпании, уже не так актуален, большинство и так платит 50%, а уровень выплат нужно решать с каждой компанией отдельно. В Счетной палате тогда согласились, отметив, что планка в 50% должна быть ориентиром, а не жестким KPI.
В июле замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что сейчас решение о базовом уровне 50% чистой прибыли, направляемой на дивиденды, закреплено распоряжением председателя правительства, однако норму следует утвердить распоряжением правительства, чтобы она вошла «на уровень инстинктов у компаний с госучастием».
Счетная палата неоднократно критиковала прогноз Минфина по поступлению дивидендов за излишний оптимизм. Так, в заключении на прошлогодний проект бюджета, аудиторы отмечали риски непоступления по дивидендам 392,3 млрд руб. в 2019 году, 423,5 млрд руб. в 2020 году и 491,3 млрд руб. в 2021 году. В проекте бюджета на 2019–2021 годы Минфин закладывал 1,9 трлн руб. дивидендов за весь период, а Росимущество ожидало 581 млрд руб.
Счетная палата в своем заключении рекомендует продолжить работу по реализации единого подхода к дивидендной политике госкомпаний в части соблюдения норматива перечисления выплат в размере не менее 50% чистой прибыли. Кроме того, ведомство настаивает на исключении принятия правительством в плановом периоде «экономически не обоснованных отдельных решений об установлении заниженных нормативов перечисления дивидендов по итогам работы обществ».
Задолженность госкомпаний по состоянию на 1 августа составляет 313,1 млрд руб., привели аудиторы в заключении данные Росимущества.