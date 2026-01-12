В аэропорту Варшавы украинку с надписью «бомба» на лбу не пустили на рейс

Фото: AP / ТАСС

В аэропорту имени Шопена в Варшаве 29-летнюю гражданку Украины оштрафовали и не допустили на рейс в Цюрих за слово «бомба», написанное на ее лбу помадой, сообщает TOK FM.

Сотрудники службы безопасности сообщили о происшествии, после чего на место прибыли пограничники. Женщина вела себя спокойно и выполнила все указания службы. Она объяснила, что надпись была шуткой.

У задержанной проверили документы, а также провели личный досмотр и досмотр багажа. Женщине выписали штраф 500 злотых (около 11 тыс. руб.).

Читайте РБК в Telegram.