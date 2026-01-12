 Перейти к основному контенту
Сын Кадырова назвал раздутым инцидент с потасовкой на турнире в Грозном

Сын Кадырова назвал раздутым инцидент с потасовкой на турнире по борьбе в Чечне
После одного из поединков на первенстве СКФО между борцами завязалась потасовка, к которой подключились присутствовавшие в зале. Ахмат Кадыров заявил, что в конфликте участвовало всего несколько человек, а остальные их разнимали
Ахмат Кадыров
Ахмат Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

На первенстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по вольной борьбе произошел локальный конфликт, который был быстро улажен на месте, никакой массовой драки не состоялось, заявил в телеграм-канале министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров, старший сын главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее телеграм-каналы «ЧП Осетия» и Mash Gor опубликовали видео потасовки после поединка борцов из Чечни и Северной Осетии на турнире в Грозном, к которой подключились люди из зала.

«Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео видно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих», — написал Кадыров.

По его словам, любому инциденту в Чечне или с участием местных спортсменов «придается общественный резонанс, что может привести к его чрезмерному раздуванию в СМИ». «Так и произошло с данным инцидентом», — уверен он.

Мамиашвили пообещал наказания после массовой драки на турнире в Чечне
Спорт
Михаил Мамиашвили

20-летний Кадыров указал, что юные атлеты «иногда не контролируют свои эмоции». Он назвал подобные моменты недопустимыми, но отметил, что они «случаются».

С зачинщиком потасовки провели профилактическую беседу, добавил он.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал ТАСС, что ситуацию рассмотрит дисциплинарная комиссия. Он также назвал потасовку уроком для тренеров и работавшего на поединке судьи.

Анна Сатдинова
Ахмат Кадыров вольная борьба
