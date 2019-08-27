Росстат зафиксировал рост бедности в России

Уровень бедности в России после повышения прожиточного минимума выше инфляции во втором квартале 2019 года составил 12,7% против 12,5% год назад, сообщил Росстат. По сравнению с первым кварталом показатель снизился на 1,6 п.п.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживало 12,5% населения. Таким образом, уровень бедности в России в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и составила 11 185 руб., в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%, объяснили в Росстате.

При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции (5%), уровень бедности составил бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году, подчеркнули в статистическом ведомстве.

По итогам первого квартала 2019 года численность малоимущего населения составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения. Во втором квартале показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п. — до 12,7%.