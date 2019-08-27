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Доллар/Рубль ₽67 (+0,51%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Экономика ,  
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Росстат зафиксировал рост бедности в России
Уровень бедности в России после повышения прожиточного минимума выше инфляции во втором квартале 2019 года составил 12,7% против 12,5% год назад, сообщил Росстат. По сравнению с первым кварталом показатель снизился на 1,6 п.п.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

  • Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживало 12,5% населения. Таким образом, уровень бедности в России в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.
  • Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и составила 11 185 руб., в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%, объяснили в Росстате.
  • При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции (5%), уровень бедности составил бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году, подчеркнули в статистическом ведомстве.

По итогам первого квартала 2019 года численность малоимущего населения составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения. Во втором квартале показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п. — до 12,7%.

Для установления величины прожиточного минимума Минтруд ориентируется на динамику цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину, характерную для малоимущих россиян. В структуре потребительской корзины значительную долю занимаются хлебные изделия, картофель, такие овощи, как капуста, свекла и яблоки. Во втором квартале эти группы товаров дорожали темпами, превышающими инфляцию. Например, цены на капусту в апреле—июне выросли на 71,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на хлеб ржаной — на 9,5%, на макароны — на 7,3% и т.д.

Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. Уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они проводятся каждый квартал и охватывают 48,5 тыс. домохозяйств.

При расчете уровня бедности Росстат использовал уточненную в марте 2019 года методологию оценки денежных доходов населения. В обновленной методологии Росстат в структуре доходов населения увеличил долю зарплат, снизив долю других доходов — от предпринимательства, собственности, а также ненаблюдаемых доходов.

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Таким образом, перед правительством стоит задача сократить уровень бедности до 6,6%.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, бедность
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