Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,98 64,07 EUR Нал. 72,39 71,40 USD Бирж. 64,52 +0,13 EUR Бирж. 71,82 +0,00 USD ЦБ. 64,42 -0,12 EUR ЦБ. 71,84 -0,12 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 7617,30 -322,20 IMOEX 2623,38 -0,58% RTSI 1280,74 -0,93% Brent 70,37 -0,71% DJIA 25776,61 -0,39% Nasdaq 7750,84 -0,45%
Бонды возвращаются на родину
Лента новостей
Как повысить эффективность колл-центров: аналитика от McKinsey 10:06, PRO Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга 10:01, РБК и Футболер Чем заменить пластик: 10 экопримеров 09:54, Спецпроект РБК PINK «Аэроэкспресс» сообщил о планах пустить двухэтажные поезда в Шереметьево 09:48, Бизнес WP узнала о сравнении Тиллерсоном подготовки Путина и Трампа к встрече 09:43, Политика Business talk: как выйти из бизнеса его основателю 09:30, РБК и Сбербанк Первый Суд в ДНР приговорил соучастника убийства Гиви к 12 годам тюрьмы 09:12, Политика Бегом в прошлое: как заработать на ностальгии по коммунизму — Bloomberg 09:01, PRO Как начать бегать: правильный подход 09:00, РБК и Philips При падении вертолета в Доминикане погибли два бизнесмена и пилот 08:45, Общество Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы 08:43, Финансы Рыбный бизнес: хочешь сделать хорошо — сделай сам 08:30, РБК и ВТБ Указ Зеленского о проведении досрочных выборов в Раду вступил в силу 08:28, Политика Как бороться с утечками коммерческих тайн: самые свежие кейсы 08:22, PRO Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать 08:21, Общество Китаец обманул Apple и получил вместо подделок 1,5 тыс. настоящих iPhone 08:17, Общество Совладельца фирмы-поставщика спецсвязи для Кремля объявили в розыск 08:00, Политика В работе YouTube произошел сбой 07:55, Технологии и медиа Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США 07:44, Бизнес Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу 07:30, РБК и «Билайн» Бизнес Российские сим-карты запустят на чипах Samsung 07:30, Технологии и медиа «Дружба» не качает: мировые цены на нефть выросли из-за России 07:16, Quote СМИ узнали о предложении потратить 44 млрд руб. на квантовые технологии 07:08, Экономика Почти половина россиян выступила за равные права для геев 07:00, Политика Дом «Аэрофлота» и Пантеон: нереализованные проекты советского периода 06:58, Недвижимость Более трети россиян сочли необъективными оценки Лазареву на «Евровидении» 06:58, Общество Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию 06:56, Экономика Экс-совладельца банка «БФГ-кредит» заподозрили в попытке мошенничества 06:32, Общество
Газета
Бонды возвращаются на родину
Газета № 070 (3025) (2305) Экономика,
0
Бонды возвращаются на родину
Нерезиденты продали большую часть госдолга России в евро
Статистика ЦБ показала малую долю иностранных вложений в российские бонды, номинированные в евро. На начало года иностранцы держали 19% бумаг. Это не соответствует ранее раскрывавшейся структуре спроса на российский госдолг
Фото: Zuma / ТАСС

В конце ноября — начале декабря 2018 года Минфин разместил редкий выпуск еврооблигаций в евро (на €1 млрд), на тот момент ставший лишь вторым выпуском в этой валюте. В Минфине отмечали, что подавляющее большинство бумаг — 76% — скупили иностранцы, продемонстрировав «высокий уровень доверия» к российской экономике.

Однако статистика Центрального банка, вышедшая 20 мая 2019 года (.xlsx), показывает, что нерезиденты меньше чем за месяц распродали большинство своих бумаг, а приобрели их россияне.

Нерезиденты предпочли долларовые бонды

  • Данные ЦБ о внешнем долге, отражающие только владение нерезидентов бумагами, говорят, что на 1 января 2019 года иностранцам принадлежали госбумаги в евро лишь на €324 млн (ЦБ представляет данные в долларовом эквиваленте, поэтому показатель обратно пересчитан в евро по курсу ЦБ на последний день декабря).
  • Статистика Минфина свидетельствует, что на ту же дату внешний долг России по евробондам, номинированным в евро, составлял €1,75 млрд (в данных Минфина в сумму внешнего долга засчитывается весь выпуск бумаг в иностранной валюте независимо от того, резиденты или нерезиденты ими владеют).
  • Соответственно, иностранцы на конец 2018 года владели лишь 18,5% бумаг в евро, хотя в целом доля нерезидентов в российских суверенных еврооблигациях составляла около 46%.
  • Из общей задолженности по внешним облигационным займам в $36,6 млрд на начало года более 95% приходилось на выпуски в долларах, менее 5% — в евро.

Купили и продали

В декабре евробонды в евро действительно перешли большей частью от нерезидентов к резидентам, подтвердил РБК источник на финансовом рынке. Центральный банк отказался комментировать свою статистику, РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

  • За четвертый квартал прошлого года Минфин разместил бумаги на €1 млрд, а долговые обязательства правительства перед иностранцами в евровалюте увеличились лишь на €218 млн.
  • Из этого следует, что в декабре нерезиденты, купив при первичном размещении российские бонды на €760 млн, вскоре продали большинство бумаг.
  • Если предположить, что нерезиденты в четвертом квартале целиком вышли из старого выпуска евробондов в евро (что маловероятно), их инвестиции в новый выпуск на конец года составили максимум €324 млн (32% выпуска). Более вероятно, что иностранные вложения в старый выпуск остались примерно на прежнем уровне, то есть нерезиденты сохранили за собой 22% нового выпуска.
  • Соответственно, около 80% этого выпуска оказалось у российских инвесторов.

Минфин в марте 2019 года раскрывал (.pdf), что при первичном размещении бумаг на €1 млрд в декабре «подавляющий объем выпуска объяснимо приобрели инвесторы из Европы (73%), демонстрируя устойчивый интерес к кредитному риску России». В том числе 55% бумаг выкупили держатели в Великобритании. Еще 3% приобрели инвесторы из США. 24% выпуска было куплено российскими резидентами.

Версии перетока

Выпуск евробондов — «это скорее имиджевая история [для правительства], призванная показать, что Россия может привлечь иностранных инвесторов», полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Переход евробондов в короткие сроки к российским резидентам говорит о том, что даже на такой небольшой объем не нашлось значительного иностранного спроса, отмечает он.

В связи с этим возникает вопрос, какие именно нерезиденты покупают российские ОФЗ на фоне роста их доли в бумагах, продолжает он. Доля иностранцев в объеме ОФЗ на 1 апреля достигла 26,7%, с начала года нерезиденты влили на рынок рублевого долга 256 млрд руб.

Иностранные инвесторы вполне могли выйти из приобретенных в конце 2018 года евробондов, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Но есть и второй вариант — внутрихолдинговые особенности выкупа: бумаги могли купить зарубежные «дочки» российских компаний, а затем передать их головным структурам. «Скорее всего, речь идет о бухгалтерских операциях», — резюмирует Табах.

В 2016 году, когда Россия выходила на рынок евробондов впервые после санкций, среди купивших бумаги было много квазииностранцев — российские деньги, заведенные из-за рубежа, говорили «Ведомостям» участники размещения. Участники рынка предположили, что спрос на бумаги мог быть отчасти дутым.

Конъюнктура в декабре

Рыночная конъюнктура в декабре была вполне благоприятной для российского госдолга. «Рынки более или менее успокоились за последние пару месяцев. Санкционная история немного утихла», — говорил замминистра финансов Владимир Колычев. В декабре Минфин США объявил о предстоящем исключении из санкционного списка компаний Олега Дерипаски En+, «Евросибэнерго» и Rusal, что позитивно сказалось на российских активах. А евро за месяц укрепился к рублю на 5,3%.

Однако, например, традиционный инвестор в российские бонды Ashmore Group Plc 13 декабря заявил Bloomberg, что сокращает свои инвестиции из-за угрозы дополнительных санкций в 2019 году.

«В рамках ноябрьского размещения семилетнего выпуска еврооблигаций Минфина объемом €1 млрд был большой спрос со стороны иностранных инвесторов, которым и отдавалось предпочтение при аллокации. Соответственно, интерес со стороны российских игроков не был полностью удовлетворен. Им досталось только 24% выпуска», — пояснила РБК пресс-служба ВТБ («ВТБ Капитал» был единственным организатором размещения). Поэтому затем локальным инвесторам осталось покупать еврооблигации Минфина на вторичном рынке. «Иностранным игрокам, в свою очередь, выгодно частично выходить из бумаг, так как после размещения еврооблигации значительно выросли в цене», — указали в ВТБ.

Уже после отчетной даты, в марте 2019 года, Минфин снова вышел на рынок внешних заимствований и разместил в том числе бумаги в евро на €750 млн. Инвесторы из Великобритании и континентальной Европы купили 58% выпуска в евро, инвесторы из США — 17%, говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Авторы: Иван Ткачёв, Антон Фейнберг.
При участии: Анна Пустякова.
Теги: Минфин , евробонды , еврооблигации , нерезиденты , Банк России
Материалы по теме
Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России Экономика
Американские инвесторы выкупили около 50% новых еврооблигаций «Газпрома» Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter