Спорт⁠,
0

«Ак Барс» прервал семиматчевую победную серию «Нефтехимика» в КХЛ

Казанский клуб победил со счетом 6:1, дубль сделал Илья Сафонов
Игроки &laquo;Ак Барса&raquo;
Игроки «Ак Барса» (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (6-я минута), Нэйтан Тодд (8), Александр Хмелевски (10), Илья Сафонов (26, 59) и Митч Миллер (44). У проигрвших отличился Матвей Заседа (32).

«Ак Барс» прервал семиматчевую победную серию соперника.

Ранее в этом сезоне казанцы трижды обыгрывали «Нефтехимик» при двух поражениях (1:2, 4:1, 3:2, 3:1, 0:2).

«Ак Барс» набрал 72 очков в 52 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 57 очками в 51 встрече расположился на пятой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 2 февраля в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Нефтехимик» в тот же день на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Нефтехимик
