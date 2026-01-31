Глава МИД Швейцарии сообщил о скорой поездке в Москву и Киев от имени ОБСЕ

Иньяцио Кассис (Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Global Look Press)

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что скоро направится в Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова приводит пресс-служба швейцарского правительства.

Швейцария четко определила приоритеты организации на 2026 год, подчеркнул Кассис. Их смысл, по словам министра, сводится к тому, чтобы дать организации возможность «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе».

«Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — заявил глава швейцарского МИДа.

Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года.

О том, что Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства его страны в ОБСЕ, еще в ноябре сообщила газета Le Temps. Срок поездки был намечен на февраль.

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ в тесном контакте с Россией и Украиной», — заявил тогда изданию глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК назвал иллюзией роль организации в урегулировании на Украине. По его словам, ОБСЕ не может вести мониторинг перемирия, поскольку она дискредитировала себя в период реализации минских соглашений. «Все возможно, но говорить, что у ОБСЕ здесь как данность есть какая-то роль, я бы не стал. <...> Ей надо измениться, чтобы ее о чем-то попросили», — сказал он.