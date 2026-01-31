 Перейти к основному контенту
Певица Елка получила российское гражданство

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив)
Уроженка Украины певица Елка (Елизавета Иванцив) получила российское гражданство в 2024 году. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник и «РИА Новости».

По данным агентства, Иванцив сообщила соответствующим органам о получении гражданства России в 2024 году, когда еще носила фамилию Астахова. Ранее артистка состояла в браке с Сергеем Астаховым.

РБК обратился к представителю Елки.

Бывшая первая ракетка России Касаткина получила гражданство Австралии
Спорт
Дарья Касаткина

Как сообщил телеграм-канал Mash, у певицы истек срок украинского паспорта. Получить новый документ Иванцив не смогла из-за военной операции на Украине.

В конце января стало известно, что артистка вышла замуж за музыканта из Одессы Рождена Ануси. Для вступления в брак у человека должен быть действительный паспорт.

Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде Закарпатской области. 

