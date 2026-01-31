Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян до соревнований с флагом

Ранее World Taekwondo допускал российских спортсменов на международные турниры только в нейтральном статусе

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений — под государственным флагом и с гимном. Об этом сообщается на сайте организации

Такое решение принял совет World Taekwondo, которые прошел в ОАЭ.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах. После этого уже более 10 международных федераций последовали рекомендациям МОК.

«После решения МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в юношеских Олимпийских играх в Дакаре под флагами своих стран, совет World Taekwondo принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран», — говорится в сообщении.

Ранее World Taekwondo допускал россиян и белорусов к турнирам в нейтральном статусе.

В World Taekwondo отметили, что международные спортивные мероприятия все еще не могут быть организованы в России, и аккредитация не будут выдаваться государственным должностным лицам России и Белоруссии.