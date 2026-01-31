Трусова назвала большим шагом выступление на чемпионате России по прыжкам
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова) считает большим шагом свое выступление на чемпионате России по прыжкам. Об этом она заявила журналистам.
21-летняя Трусова не выступала с сезона 2022/23, а в августе прошлого года родила сына.
«Конечно, было очень волнительно, сейчас чуть полегче. Я рада, что все получилось сделать. Для меня это большой шаг», — цитирует Трусову ТАСС.
В 1/4 финала личного турнира Трусова заняла девятое место из десяти участниц и не смогла выйти в полуфинал.
В Пекине в 2022 году Трусова первой в истории Игр смогла в произвольной программе исполнить сразу пять четверных прыжков. На Олимпиаде она взяла серебро. Фигуристка также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы.
