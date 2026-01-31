МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС оказалась временно обесточена

Чернобыльская АЭС (Фото: РИА Новости)

Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) оказалась временно обесточена утром 31 января, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит пресс-служба организации в социальной сети X.

«На Чернобыльской АЭС на короткое время было отключено все внешнее электроснабжение», — написала пресс-служба.

Прямого воздействия на ядерную безопасность пока нет, но ситуация остается нестабильной, отметили в МАГАТЭ.

Утром 31 января на Украине произошли масштабные отключения электричества, которые также привели к сбоям в электроснабжении по всей Молдавии и на территории Приднестровья. На Украине ситуация затронула Днепропетровскую, Киевскую и Одесскую области, а также Киев.

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил, что каскадное отключение в электроэнергетической сети страны произошло из-за технологического нарушения. Из-за аварии были разгружены блоки атомных электростанций. Позднее власти сообщили, что энергоснабжение восстанавливается.