 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС оказалась временно обесточена

МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС оказалась обесточена утром 31 января
Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС (Фото: РИА Новости)

Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) оказалась временно обесточена утром 31 января, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит пресс-служба организации в социальной сети X.

«На Чернобыльской АЭС на короткое время было отключено все внешнее электроснабжение», — написала пресс-служба.

Прямого воздействия на ядерную безопасность пока нет, но ситуация остается нестабильной, отметили в МАГАТЭ.

В МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльская АЭС обесточена
Политика
Фото:Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Утром 31 января на Украине произошли масштабные отключения электричества, которые также привели к сбоям в электроснабжении по всей Молдавии и на территории Приднестровья. На Украине ситуация затронула Днепропетровскую, Киевскую и Одесскую области, а также Киев.

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил, что каскадное отключение в электроэнергетической сети страны произошло из-за технологического нарушения. Из-за аварии были разгружены блоки атомных электростанций. Позднее власти сообщили, что энергоснабжение восстанавливается.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
ЧАЭС Чернобыль АЭС МАГАТЭ
Материалы по теме
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня в районе ЗАЭС
Политика
МАГАТЭ объявило о локальном «окне тишины» между Россией и Украиной
Политика
В МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльская АЭС обесточена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек Общество, 18:56
Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области Общество, 18:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:35
МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС оказалась временно обесточена Политика, 18:27
Валиева и Кондратюк заняли последнее место на ЧР по прыжкам в дуэтах Спорт, 18:08
На Украине и в Молдавии ухудшился интернет на фоне блэкаута Политика, 18:07
Взрывы произошли в двух иранских городах Политика, 18:01
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян до соревнований с флагом Спорт, 17:55
Обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске Политика, 17:51
В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони Общество, 17:44
Погибшего в Турции пловца Свечникова похоронили в Подмосковье Общество, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии Политика, 17:36