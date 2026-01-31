МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС оказалась временно обесточена
Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) оказалась временно обесточена утром 31 января, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит пресс-служба организации в социальной сети X.
«На Чернобыльской АЭС на короткое время было отключено все внешнее электроснабжение», — написала пресс-служба.
Прямого воздействия на ядерную безопасность пока нет, но ситуация остается нестабильной, отметили в МАГАТЭ.
Утром 31 января на Украине произошли масштабные отключения электричества, которые также привели к сбоям в электроснабжении по всей Молдавии и на территории Приднестровья. На Украине ситуация затронула Днепропетровскую, Киевскую и Одесскую области, а также Киев.
Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил, что каскадное отключение в электроэнергетической сети страны произошло из-за технологического нарушения. Из-за аварии были разгружены блоки атомных электростанций. Позднее власти сообщили, что энергоснабжение восстанавливается.
