В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони

Изображение ангела, имеющее внешнее сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, появилось в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, одной из старейших в Риме, после реставрации. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Ангела, внешне похожего на Мелони, обнаружили на фреске справа от бюста последнего короля Италии Умберто II Савойского. Изначально там были нарисованы два херувима, которые традиционно изображаются бесполыми существами. Теперь один из ангелов, держащий в руках карту Италии, обрел черты женской крылатой фигуры, а его лик похож на лицо Мелони.

Херувимы — упоминаемые в Библии небесные существа. В христианстве херувимы представляют второй ангельский чин после серафимов. В Библии содержится несколько различных описаний их внешнего вида. В искусстве херувимов изображают как крылатых существ, часто с четырьмя лицами, либо как младенцев с крыльями. Сан-Лоренцо-ин-Лучина является титулярной базиликой в Риме. Первая раннехристианская церковь на этом месте возникла в IV веке, в 440 году ее освятили в качестве официального места поклонения. В XVII веке церковь перестроили в барочном стиле, в ней остались элементы здания XII века.

По данным La Repubblica, восстановлением фрески занимались непрофессиональные реставраторы, работавшие в других частях базилики.

Сама Мелони разместила фото фрески на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), подписав его: «Нет, я определенно не похожа на ангела».