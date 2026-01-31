 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони

Ангел с лицом как у Джорджи Мелони появился в римской базилике после реставрации

Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press

Изображение ангела, имеющее внешнее сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, появилось в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, одной из старейших в Риме, после реставрации. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Ангела, внешне похожего на Мелони, обнаружили на фреске справа от бюста последнего короля Италии Умберто II Савойского. Изначально там были нарисованы два херувима, которые традиционно изображаются бесполыми существами. Теперь один из ангелов, держащий в руках карту Италии, обрел черты женской крылатой фигуры, а его лик похож на лицо Мелони.

Херувимы — упоминаемые в Библии небесные существа. В христианстве херувимы представляют второй ангельский чин после серафимов. В Библии содержится несколько различных описаний их внешнего вида. В искусстве херувимов изображают как крылатых существ, часто с четырьмя лицами, либо как младенцев с крыльями.

Сан-Лоренцо-ин-Лучина является титулярной базиликой в Риме. Первая раннехристианская церковь на этом месте возникла в IV веке, в 440 году ее освятили в качестве официального места поклонения. В XVII веке церковь перестроили в барочном стиле, в ней остались элементы здания XII века.

Мелони в поздравлении с Рождеством заявила, что 2026-й будет «еще хуже»
Политика
Джорджа&nbsp;Мелони

По данным La Repubblica, восстановлением фрески занимались непрофессиональные реставраторы, работавшие в других частях базилики.

Сама Мелони разместила фото фрески на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), подписав его: «Нет, я определенно не похожа на ангела».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Италия Джорджа Мелони Рим базилика
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Материалы по теме
Мелони призвала уважать международное право в деле о российских активах
Политика
Мелони предупредила Европу о риске «потерять все» в конфликте с Трампом
Политика
Мелони назвала «ошибкой» введение Трампом пошлин против европейских стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек Общество, 18:56
Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области Общество, 18:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:35
МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС оказалась временно обесточена Политика, 18:27
Валиева и Кондратюк заняли последнее место на ЧР по прыжкам в дуэтах Спорт, 18:08
На Украине и в Молдавии ухудшился интернет на фоне блэкаута Политика, 18:07
Взрывы произошли в двух иранских городах Политика, 18:01
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян до соревнований с флагом Спорт, 17:55
Обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске Политика, 17:51
В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони Общество, 17:44
Погибшего в Турции пловца Свечникова похоронили в Подмосковье Общество, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии Политика, 17:36