Минфин впервые за пять лет решил занять в евро

Минфин впервые после апрельских санкций планирует выйти на рынок международных заимствований. Инвесторам предложены семилетние еврооблигации, номинированные в евро. В этой валюте Россия не занимала с 2013 года

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Министерство финансов открыло книгу заявок по размещению евробондов, номинированных в евро, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад.

Евробонды размещаются сроком на семь лет с ожидаемой доходностью 3% годовых. Размещение планируется завершить в начале следующей недели, сказал один из источников. Объем выпуска пока не определен.

Организатором размещения является «ВТБ Капитал». В Минфине и ВТБ информацию не комментируют.

Сейчас в обращении находится один выпуск еврооблигаций РФ в евро - размещенные в сентябре 2013 года под 3,625% годовых семилетние евробонды на 750 млн евро. Его погашение запланировано на сентябрь 2020 года.

В марте 2018 года после размещения двух выпусков евробондов на $4 млрд. министр финансов Антон Силуанов не исключал, что в этом году ​Россия вновь выйдет на международный рынок заимствований, в том числе взяв в долг в других валютах.

Есть три объективных фактора, почему Минфин именно сейчас решил размещать еврооблигации в евро, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. Первый - это недавнее успешное размещение Газпромом евробондов в евро. В ноябре Газпром разместил 5-летние облигации на 1 млрд евро под 2,95% годовых (сейчас торгуются немного выше 3%). Второе - перенос решения вопроса о новых американских санкциях против России на следующий год. И третье - стабилизация на внешнем рынке облигаций и начало снижения доходностей, заключает эксперт.

Российские евробонды будут размещены под доходность ниже 3%, считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. "В хорошие времена доходность в ходе формирования книги заявок могли бы укатать и до 2,5%, но, на фоне санкционных рисков и падения нефтяных цен, скорее всего, будет 2,7-2,8%", - написал он в своем telegtam-канале. По его словам, наиболее близкий к российским бумагам аналог - ервобонды Индонезии с погашением в 2025 году - сейчас торгуется под 2,55% годовых, а размещенные в начале ноября евробонды Казахстана в евро с погашением в 2028 году - с доходностью 2,65% годовых (рост с момента размещения примерно на 35 базисных пункта).

Аналитики Райффайзенбанка в своем обзоре назвали начавшееся размещение евробондов РФ "неожиданной новостью". "Учитывая отсутствие публичного маркетинга и нескольких организаторов (как это обычно бывает), скорее всего, размещение преимущественно пройдет среди узкого круга локальных инвесторов (тех, которые стремятся защитить свой капитал от возможных санкций как персональных, так и в отношении российских финансовых институтов)", - предполагают они.

Предыдущий выпуск суверенных евробондов РФ в долларах США был осуществлен в марте 2018 года еще до апрельских американских санкций, впервые затронувших российские публичные компании — UC Rusal и En+ Олега Дерипаски и вызвавших панику среди инвесторов, которые в массовом порядке начали распродавать российский госдолг, в большей степени распродажи коснулись рублевых ОФЗ.

В ходе мартовского размещения Минфин предложил инвесторам новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме $1,5 млрд с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью 5,25%. Цена размещения одной облигации в первом случае составила 97,863% от номинальной стоимости, во втором — 99,991% от номинала.