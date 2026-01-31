Погибшего в Турции пловца Свечникова похоронили в Подмосковье

Российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор в августе 2025 года, похоронили в Московской области. Об этом РБК сообщила родственница пловца.

«Николая только похоронили», — сказала собеседница РБК.

Ранее родственница Свечникова рассказала, что прощание с пловцом и его похороны пройдут 31 января в Подмосковье.

Николай Свечников пропал во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор в августе 2025 года. После окончания мероприятия родственники не смогли с ним связаться. Тогда же начались поиска пловца, которые прекратились в октябре.

20 января на берегу Босфора нашли неопознанное тело мужчины. Позже Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что, согласно результатам экспертизы ДНК, найденное тело принадлежит Свечникову. Эту информацию в разговоре с РБК подтвердила жена пловца.