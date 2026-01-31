Валиева и Кондратюк заняли последнее место на ЧР по прыжкам в дуэтах
Фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк заняли последнее место в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве.
В сумме за три раунда Валиева и Кондратюк набрали 77,22 балла, показав шестой результат из шести дуэтов, которые принимали участие в турнире.
Победили Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев (131,49), далее расположились Софья Муравьева и Евгений Семененко (116,23), Мария Захарова и Владислав Дикиджи (97,84), Анна Фролова и Матвей Ветлугин (95,72), Александра Трусова и Макар Игнатов (85,46).
В первом раунде спортсмены должны исполнить два сольных прыжка и каскад из двух прыжков, во втором — два разных сольных прыжка параллельно, в третьем — каскады из трех и из пяти прыжков параллельно. Набранные баллы суммировались.
19-летняя Валиева проводит первый турнир после завершения дисквалификации за допинг. Ранее в 1/4 финала личного турнира она показала четвертый результат и вышла в полуфинал. В мужском турнире Кондратюк был 11-м из 12 участников и завершил борьбу за награды.
Полуфиналы и финалы пройдут 1 февраля.
