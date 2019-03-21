Минфин разместил 16-летние евробонды на $3 млрд

В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре 2018 года, тогда объем выпуска составил €1 млрд

Министерство финансов России разместило 15 тыс. еврооблигаций на $3 млрд с датой погашения в марте 2035 года, а также доразместило облигации 2025 года на €750 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Ставка по долларовым бондам составила 5,1%, а по бондам в евро — 2,375%.

Ранее о том, что Минфин 21 марта начнет размещение евробондов, сообщали источники РБК на банковском рынке. Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и «Газпромбанк», последний выступил в этой роли впервые с 2014 года.

Облигации зарегистрированы в Национальном расчетном депозитарии (НСД) и европейской системе Euroclear, отмечали собеседники РБК.

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