Обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над Курском сбили несколько воздушных целей, повреждения получили окна в жилых домах одного из округов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбито несколько вражеских целей», — написал глава региона.

По предварительным данным, при падении обломков повреждения получили окна в жилых домах. Информация о последствиях уточняется. Хинштейн добавил, что угроза атаки дронов сохраняется.

Последний раз Курск подвергся атаке беспилотников в начале января. Тогда дрон влетел в строящийся многоквартирный дом на проспекте Плевицкой. Никто не пострадал.

В Курской области беспилотники последний раз сбили в ночь на 30 января — силы ПВО уничтожили один дрон над территорией региона.