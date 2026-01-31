Обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске
Над Курском сбили несколько воздушных целей, повреждения получили окна в жилых домах одного из округов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбито несколько вражеских целей», — написал глава региона.
По предварительным данным, при падении обломков повреждения получили окна в жилых домах. Информация о последствиях уточняется. Хинштейн добавил, что угроза атаки дронов сохраняется.
Последний раз Курск подвергся атаке беспилотников в начале января. Тогда дрон влетел в строящийся многоквартирный дом на проспекте Плевицкой. Никто не пострадал.
В Курской области беспилотники последний раз сбили в ночь на 30 января — силы ПВО уничтожили один дрон над территорией региона.
