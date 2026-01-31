Взрывы произошли в двух иранских городах

Video

В трех городах Ирана прогремели взрывы, погибли как минимум пять человек. Местные власти объяснили случившееся взрывами газа и армейскими учениями.

Так, Бендер-Аббасе в на юге Ирана на берегу Персидского залива произошел взрыв в жилом комплексе, пострадали 14 человек, четырехлетняя девочка погибла, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозгана, пишет Fars. Причина происшествия расследуется.

По его информации, взрыв произошел в восьмиэтажном здании на одной из улиц бульвара Моаллем — повредил первые три этажа повреждены серьезно, у остальных этажей, а также соседних домов выбиты стекла. Директор управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган сообщил об эвакуации всех жителей поврежденного здания.

При этом Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опровергают атаку на здание КСИР и утверждают, что ни одной беспилотной атаки на базы ВМС не произошло, не повреждено ни одно здание, связанное с этими силами, пишет Mehr.

Еще четверо человек погибли в результате взрыва газа в Ахвазе, сообщает Tasnim. Глава пожарной службы и службы безопасности муниципалитета сообщил о взрыве в четырехквартирном жилом комплексе в районе Кианшехр. Позднее агентство уточнило, что погибли пять человек.

Кроме того, звуки взрывов были слышны в Каср-э-Ширин — городе в провинции Керманшах — власти их объяснили армейскими учениями.

Ранее 30 января Иран начал двухдневные военные учения в Ормузском проливе. Маневры также охватывают зоны Персидского и Оманского заливов. По информации телеканала Al Jazeera, будут проводиться боевые стрельбы.

Центральное командование в США призвало КСИР избегать «ненужного риска». «Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи вооруженных сил США, региональных партнеров или коммерческих судов увеличивает риск столкновений, эскалации и дестабилизации», — подчеркнули американские военные.